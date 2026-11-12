Haaretz: Koalisyon kuramayan Netanyahu, İran'la yeniden savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor

İsrail'de hükümet belirsizliği ve İran'la savaş

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 8 Kasım’da 67 milletvekilinin desteğini alan Eisenkot'u hükümeti kurmakla görevlendirdi. Ancak Değişim Bloğu'nun hükümeti kurabilmek için İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu partilerin desteğine ihtiyaç duyması ve blok içindeki siyasi görüş ayrılıkları koalisyon görüşmelerini zorlaştırıyor.

Eisenkot'un başarısız olması durumunda Herzog'un Netanyahu'ya hükümeti kurma görevi vermesi, iki girişimin de sonuçsuz kalması halinde ise erken seçime gidilmesi gündeme gelebilir. İsrail’de koalisyon hükümeti belirsizliğini korurken, Başbakan Netanyahu’nun İran’la savaşı yeniden başlatma ihtimali gündemdeki sıcaklığını koruyor.

İsrail'de hükümet kurma yetkisi alan Eisenkot, Başbakan Netanyahu'ya acil olmayan askeri saldırılara kalkışmama uyarısında bulunmuştu.

Mektubunda, "Yeni bir hükümetin yemin törenine kadar bekleyebilecek tehlikeli adımlara karşı itidal ve ihtiyat gösterin." ifadesini kullanan Eisenkot, Netanyahu'ya, "Doğrudan, acil ve ertelenemez bir tehdit olmadan güvenlik güçlerini harekete geçirmek, İsrail demokrasisi ve vatandaşların devlet kurumlarına olan güveni üzerinde yıkıcı sonuçlara yol açabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu uyarının ardından Eisenkot ile Netanyahu arasında, "güvenlik konularında sorumlu davranma" tartışması yaşanmıştı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Eisenkot'un uyarısına tepki gösterilerek hükümetin aldığı kararların "güvenlik nedenleriyle ve güvenlik kurumlarıyla tam bir koordinasyon içinde alındığı" iddia edilmişti.