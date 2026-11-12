Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, skandallarla sarsılan NVIDIA Kurucu ve CEO'su Jensen Huang'a sahip çıktı. Bir kullanıcının "Elon, lütfen Jensen'ı işe al" paylaşımına Musk, "Bundan onur duyarım" yanıtını verdi.

Paylaşım, Huang'ın NVIDIA'daki koltuğunu kaybedebileceğine ilişkin haberlerin ardından dikkat çekti. Musk'ın bu yanıtı, teknoloji dünyasının iki önemli ismini bir kez daha aynı gündemin merkezine taşıdı.

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ÖZEL HAYATI GÜNDEMDE

NVIDIA'nın 63 yaşındaki kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, son günlerde özel hayatına ilişkin art arda gelen haberlerle gündemde. İlk iddia, Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen iş kadını Alice Huang ile ilişkisi olduğu yönündeydi.

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New York Times'ın daha önce gündeme taşıdığı iddiaya göre Alice Huang, Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticilerinden biri. ABD'li yetkililerin, Çin adına istihbarat faaliyeti yürüttüğünden şüphelendiği Alice Huang'ın, NVIDIA'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'deki şirketlere ulaştırılmasına yardımcı olduğu da öne sürülüyor.

İddiaların ardından NVIDIA Yönetim Kurulu bağımsız bir soruşturma başlatırken, Jensen Huang çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul etti. Huang, davranışlarının eşini ve çocuklarını incittiğini belirterek sorumluluğu üstlendi ve özür diledi. Ancak Alice Huang ile ilişkisinin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapmadı.

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BU KEZ ŞİRKET YÖNETİCİSİYLE İLİŞKİ İDDİASI

Huang hakkındaki tartışmalar, New York Times'ın 11 Kasım'da yayımladığı yeni haberle daha da büyüdü. Gazete, Huang'ın NVIDIA'da kendisine bağlı çalışan bir başka yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığını öne sürdü.

Haberde söz konusu kişinin NVIDIA Sağlık Bölümü Başkan Yardımcısı Kimberly Powell olduğu belirtildi. Beş eski ve mevcut NVIDIA çalışanına dayandırılan habere göre Huang ve Powell, mart ayında San Jose'de düzenlenen bir şirket konferansı sırasında bir otelde yakınlaşırken görüntülendi.

Powell'ın da evli olduğu belirtilirken, Huang'ın kendisine yöneltilen ilişki sorusuna, "Bunu doğrudan bana sormamanız gerektiğini düşünüyorum" yanıtını verdiği ve ardından telefonu kapattığı aktarıldı.

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NVIDIA ve Powell, haberin yayımlandığı sırada New York Times'ın yorum taleplerine yanıt vermedi. Reuters da söz konusu ilişki iddiasını bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.

YÖNETİM KURULU HUANG'IN GÖREVİNİ TARTIŞIYOR

Özel hayata ilişkin iddialar, NVIDIA'da yönetim krizi tartışmasını da beraberinde getirdi. Şirketin yönetim kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada Huang'ın yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olup olmadığına ilişkin bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturmanın bağımsız yöneticilerden oluşan bir komite tarafından, şirket dışından hukuk danışmanlarının desteğiyle yürütüleceği açıklanmıştı. Yönetim kurulu, o açıklamasında Huang'a ve yönetim ekibine güven duyduğunu belirtmiş, ABD ulusal güvenliğinin ve şirket sırlarının tehlikeye girdiğine inanmak için ellerinde bir neden bulunmadığını kaydetmişti.

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Ancak ikinci ilişki iddiasının ortaya çıkmasının ardından Wall Street Journal, NVIDIA yönetim kurulunun Huang'ı görevden almaya hazırlandığını yazdı. Reuters'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde de yönetim kurulunun çarşamba akşamı Huang'ın görevden alınıp alınmayacağını değerlendirmek üzere toplandığı bildirildi.

NVIDIA'nın 11 üyeli yönetim kurulunda Huang dışındaki üyelerin tamamı bağımsız yönetici olarak kabul ediliyor. Şirketin iç düzenlemelerine göre Huang, gerekçeli veya gerekçesiz olarak yönetim kurulu üyelerinin çoğunluk oyuyla görevden alınabiliyor.

12 Kasım itibarıyla yönetim kurulundan Huang'ın görevden alındığına ilişkin resmî bir karar açıklanmış değil. Dolayısıyla şirketin daha önce açıkladığı güven mesajı ile görevden alma ihtimalinin değerlendirildiğine ilişkin haberler arasındaki çelişki henüz giderilmiş değil.

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HUANG'IN YERİNE KİM GELEBİLİR?

Huang'ın görevden ayrılması ihtimali, NVIDIA'nın halefiyet planını da gündeme taşıdı. Reuters'a göre şirketin henüz belirgin bir CEO halefi bulunmuyor.

Olası geçici CEO adayları arasında uzun süredir finans direktörlüğü görevini yürüten Colette Kress ve CUDA yazılım sisteminin mimarlarından, veri merkezi işlerini yöneten Ian Buck'ın isimleri öne çıkıyor.

Bloomberg'in haberine göre NVIDIA yönetim kurulu, Huang'ın yerine geçebilecek isimleri belirlemek amacıyla dışarıdan bir danışmanlık şirketiyle de çalışıyor.

Huang, 1993 yılında kurduğu NVIDIA'yı 33 yılda yapay zeka çiplerinin küresel liderlerinden biri haline getirdi. Şirketin stratejisi, ürün geliştirme süreçleri ve büyük müşterileriyle ilişkilerinde merkezi rol oynayan Huang'ın ayrılması, yalnızca yönetim değişikliği değil, şirketin gelecek stratejisi açısından da önemli bir kırılma olarak değerlendiriliyor.

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NVIDIA HİSSELERİNDE SERT DALGALANMA

Huang hakkındaki iddialar ve yönetim kurulunun görevden alma ihtimalini değerlendirdiğine ilişkin haberler NVIDIA hisselerinde sert hareketlere yol açtı.

11 Kasım'da normal işlem seansını yüzde 2.9 yükselişle 173.73 dolardan tamamlayan NVIDIA hisseleri, Wall Street Journal'ın yönetim kurulunun Huang'ı görevden almaya hazırlandığı haberinin ardından seans sonrası işlemlerde yüzde 8.6 gerileyerek 158.78 dolara kadar indi.

Reuters'a göre NVIDIA'nın piyasa değeri, yönetim kurulunun soruşturma başlattığını duyurmasından bu yana yaklaşık 600 milyar dolar azaldı. Guardian ise seans sonrası düşüşlerin devam etmesi halinde kaybın 685 milyar dolara ulaşabileceğini bildirdi.

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Gelişmeler analistlerin de şirket hakkındaki değerlendirmelerini değiştirdi. Bernstein ve Oppenheimer NVIDIA'nın notunu düşürürken Citi de hisse için hedef fiyatını aşağı çekti. Analistler, Huang'ın şirketten ayrılmasının NVIDIA'nın ürün stratejisi, müşteri ilişkileri ve yatırımcı güveni üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan Huang'ın olası ayrılığının yalnızca NVIDIA'yı değil, şirketin finansman sağladığı yapay zeka ve veri merkezi ekosistemini de etkileyebileceği değerlendiriliyor.

NVIDIA'nın 17 Kasım'da açıklaması beklenen çeyrek dönem finansal sonuçları da bu nedenle yatırımcıların odağında bulunuyor.