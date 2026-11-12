Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da, öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, bazı kamu görevlilerinden şikayetçi olmuştu.

"GEREKLİ TEDBİR ALINMADI"

ANKA'da yer alan habere göre şikayet başvurusunda, "okulda görevli bazı öğretmenler ve kamu görevlilerinin, saldırı yaşanmadan önce görevlerini kötüye kullandıkları, olayın yaşanmaması için gerekli tedbirleri almadıkları, ilgili yerlere bildirim yapma yükümlülüklerini ihmal ettikleri, olay esnasında da görevlerini ihmal ettikleri" öne sürülerek, bu kişilerin de yargılanması istendi.

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Kahramanraş Cumhuriyet Başsavcılığı da Kahramanmaraş Valiliği'nden bu kişiler hakkında soruşturma izni istedi.

11 İSME SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in, 2 Kasım tarihli kararı soruşturma dosyasına eklendi. Kararda, aralarında eski ve mevcut il ve ilçe milli eğitim yöneticileri ile okul yöneticilerinin de bulunduğu 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmedi. Valilik, eski okul müdürleri M.B. ve C.K, müdür yardımcısı F.B. ve rehber öğretmen E.İ. hakkında ise 4483 sayılı Kanun kapsamında soruşturma izni verilmesine hükmetti.

"ÖĞRENCİNİN DURUMU İL İLÇE MİLLİ EĞİTİME BİLDİRİLMEDİ"

Valilik kararında, Kahramanmaraş İl ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin okul saldırısının yaşanmaması için gerekli tedbirleri almadığı iddiasıyla ilgili, dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı H.A., Şube Müdürü Y.S. ile eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve Şube Müdürleri A.K. ve R.S'nin ifadelerine yer verdi.

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İfadelerde, "Ayser Çalık Ortaokulu idarecileri veya rehber öğretmenleri tarafından saldırıyı gerçekleştiren öğrenciyle ilgili saldırı öncesinde, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazılı veya sözlü herhangi bir bildirim ya da talep iletilmediği, saldırı olayının ise yaşandıktan sonra öğrenildiği" aktarıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "eski okul müdürü M.B.'nin saldırgan öğrencinin durumunu İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdiğine ilişkin herhangi bir beyanının bulunmadığını" belirtti.

Valilik kararında, eski Okul Müdürü C.K.'nın, "Saldırı öncesi bana saldırgan öğrenciyle ilgili herhangi bir bilgi gelmediği için ben de ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne bu yönde bir bildirimde bulunmadım. Saldırıdan sonra görüştüğüm öğretmenler, saldırgan öğrencinin içine kapanık olduğunu, böyle bir saldırıyı yapabileceğini hiç tahmin etmediklerini söylediler" şeklindeki beyanları da değerlendirildi.

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Bu nedenlerle, "saldırı öncesinde Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne herhangi bir talep iletilmediği" gerekçesiyle, eski İl Milli Eğitim Müdürü E.B, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı H.A, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Y.S, eski Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü H.K, şube müdürleri A.K. ve R.S. hakkında "soruşturma izni verilmemesine" karar verildiği bildirildi.

"PROBLEMLİ DAVRANIŞLARI BİLİNİYORDU"

Vali Ünlüer imzalı kararda, "Çok ağır problemleri olduğu ve derslerde çoğunlukla uyuduğu anlaşılan saldırgan öğrenci İsa Aras Mersinli'nin problemli davranışlarının herkesçe bilindiği, ancak tedbir almak yerine görmezden gelindiği" değerlendirmesine yer verdi. Bu durumun sorumluluğunun, Rehber Öğretmen E.İ. ve eski Okul Müdürü M.B'ye ait olduğu vurgulandı.

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Valilik kararında, sorumlulukları bulunmadığı gerekçesiyle Müdür Yardımcıları A.Y, Ç.S. ve Z.G. ile diğer Rehber Öğretmen M.K. hakkında soruşturma izni verilmedi. Saldırı sırasında görevlerini yerine getirmediği iddia edilen Sosyal Bilgiler Öretmeni İ.H hakkındaki iddianın somut bilgiye dayanmadığı gerekçesiyle de bu öğretmen hakkında da "soruşturma izni verilmemesine hükmedildi.

32 REHBERLİK GÖRÜŞMESİNİN KAYDI YOKMUŞ

Soruşturma izni kararında, "saldırgan İsa Aras Mersinli hakkında, okulun E-Rehberlik modülünde herhangi bir kayıt bulunmadığı, rehberlik servisi tarafından 32 görüşme yapılmasına rağmen bu görüşmelerin açıklamalarının ve arşiv kayıtlarının tutulmadığı" kaydedildi.

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Mersinli'nin problemli davranışlarının "bilinmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı, rehberlik ve araştırma merkezine sevk edilmediği, ailesinden psikiyatrik tedavi durumuna ilişkin belge istenmediği ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamında herhangi bir girişimde bulunulmadığı" tespitlerine yer verilen kararda, bu gerekçelerle, eski Okul Müdürü M.B. ve Rehber Öğretmen E.İ.'nin saldırı öncesinde, eski Okul Müdürü C.K. ve Müdür Yardımcısı F.B.'nin ise olay sırasında görevlerini ihmal ettikleri değerlendirilerek, haklarında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni verilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

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Vali Ünlüer, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz edilebileceğini bildirdi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmemesine itiraz etti.

Başsavcılığın Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine yaptığı başvuruda, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan değerlendirmede, söz konusu kamu görevlilerinin soruşturma konusu olayın yaşanmasında ihmal ve kusurlarının olduğu, bahse konu kamu görevlilerinin olaydan önce gerekli tedbirleri almadıkları ve gerekli bildirimleri yapmadıkları, bu nedenle isimleri belirtilen kamu görevlileri hakkında soruşturma işlemleri yapılması gerektiği anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Başsavcılık, Kahramanmaraş Valiliği'nin soruşturma izni verilmemesi kararının kaldırılarak, 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti.