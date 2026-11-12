Leroy Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
Bu sezon Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen ve şu ana kadar gol veya asist katkısı yapamayan Leroy Sane'nin menajeri Pini Zahavi, Alman yıldızın geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Leroy Sane’nin menajeri, Suudi Arabistan Ligi’ne transfer ihtimali hakkında 365Scores’a konuştu.
Alman yıldız futbolcu Leroy Sane’nin menajeri, oyuncunun geleceğiyle ilgili tartışmalara son noktayı koyarak, önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılacağına dair tüm iddiaları yalanladı.
Sane’nin menajeri Pini Zahavi, 365Scores’a özel açıklamalarında, oyuncunun takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Sane’nin önümüzdeki dönemde takımda kalmaya devam edeceğini vurguladı.
Zahavi ayrıca, Galatasaray yönetiminden hiç kimsenin kendisiyle iletişime geçmediğini ifade etti.
Oyuncunun Suudi Arabistan Pro Ligi’ne transfer olabileceğine yönelik iddialar hakkında konuşan menajer, Al Hilal ve Al Ittihad kulüpleriyle herhangi bir temas kurulmadığını vurgulayarak, son dönemde medyada yer alan spekülasyonlara yanıt verdi.
Daha önce basında çıkan haberlerde, Suudi Arabistan’ın önde gelen kulüplerinin, yerel ve kıtasal şampiyonluklar için mücadele etmek amacıyla kış transfer döneminde kadrolarını dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirmek istedikleri ve Sane’yi transfer listelerine aldıkları öne sürülmüştü.
Alman kanat oyuncusu ise şu anda tamamen takımına odaklanarak eski formuna kavuşmayı ve önümüzdeki maçlarda ilk 11’deki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Sane, şu aşamada Avrupa futbolunda istikrarını korumayı tercih ediyor ve Avrupa dışında yeni bir profesyonel maceraya atılmayı düşünmüyor.
Leroy Sane bu sezon Galatasaray'da 15 maçta herhangi bir skor katkısı sağlayamazken sadece 567 dakika sahada kaldı.
YILLIK MALİYETİ 12 MİLYON EURO
2025 yazında G.Saray'a imza atan Alman yıldız, sarı-kırmızılılardan yıllık 9 milyon Euro net maaş ve 3 milyon Euro da sadakat primi kazanıyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Leroy Sane'nin, Galatasaray'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor...