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        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı

        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı

        ABD Savunma Bakanı Hegseth ve ekibi Gaziler Günü anma töreninden sonra Arlington Ulusal Mezarlığı'nda hatıra fotoğrafı çektirirken görevli nöbetçi asker tarafından "sessiz olmaları" konusunda uyarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 08:02 Güncelleme:
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        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in danışmanları ve çalışma ekibinden oluşan bir grup, Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen Gaziler Günü töreninin ardından Meçhul Asker Mezarı'nı koruyan bir asker tarafından sözlü olarak uyarıldı.

        Görüntülerde Hegseth'in, eşi Jennifer, Özel Kalem Müdürü Ricky Buria, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Patrick Weaver ve kıdemli danışmanı Tami Radabaugh ile birlikte mezarın önündeki boş merdivenlerde fotoğraf çektirdiği görülüyor.

        Grup fotoğraf çekimini bitirirken yüksek sesli bir kahkaha duyuldu. Bunun üzerine mezarı koruyan asker, "Tüm ziyaretçilerden her zaman sessizlik ve saygı ortamını korumaları beklenmektedir" diye seslendi.

        Pentagon'un en üst düzey sözcüsü Sean Parnell, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu anlamlı günü anarken bir asker, herkese uygun davranış kurallarına uymaları gerektiğini doğru ve saygılı bir şekilde hatırlattı" dedi.

        MEÇHUL ASKER MEZARI NEDİR?

        ABD'nin en kutsal ve saygın savaş anıtlarından biri kabul edilen Meçhul Asker Mezarı, I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden, kimlikleri belirlenememiş askerlerin mezar yeri olarak biliniyor.

        1948'den bu yana, ABD Kara Kuvvetleri'nin 3. Piyade Alayı'na bağlı ve "Eski Muhafız" (The Old Guard) olarak bilinen birlikten bir asker, mezarı günün 24 saati koruyor.

        AZİL GİRİŞİMİNDEN BİR GÜN SONRA YAŞANDI

        Hegseth ve ekibi, Başkan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığı daha kapsamlı Gaziler Günü anma töreni kapsamında mezarlıkta bulunuyordu.

        Öte yandan bu olay, Hegseth'in Kongre üyelerinin kendisini azletme girişiminden kıl payı kurtulmasından bir gün sonra yaşandı.

        Cumhuriyetçi Kentucky Temsilcisi Thomas Massie'nin öncülük ettiği ve Demokratların desteklediği azil girişimi, salı günü yapılan oylamada sonuçsuz kaldı. Ancak Hegseth'i eleştirenlerin başarısız girişiminin, savunma bakanının azledilmesine yönelik çabaları yalnızca ertelemiş olabileceği belirtiliyor. Demokratların ocak ayında Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünü devralmasıyla azil girişimlerinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

        Hegseth, salı günü aylar sonra düzenlediği ilk basın toplantısında azil girişimine tepki gösterdi. Görevden alınmasını gerektirecek şekilde Anayasa'da tanımlanan ağır suçlardan hiçbirini işlemediğini savundu.

        Hegseth'in savunmasının temelinde, kendisine ve ABD ordusunu yönetme biçimine yönelik eleştirilerin, ülkeye hizmet eden askerlere ve onların başarılarına yöneltilmiş bir suçlama olduğu iddiası yer aldı.

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