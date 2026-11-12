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        Haberler Magazin Nazan Şoray'dan Türkan Şoray ile küs olduğu iddialarına yanıt

        Nazan Şoray'dan Türkan Şoray ile küs olduğu iddialarına yanıt

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray ile kardeşi Nazan Şoray'ın arasının açık olduğu ileri sürülmüştü. Küslük söylentilerine son noktayı koyan Nazan Şoray, "Aramızda hep saygı var" diyerek iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 08:01 Güncelleme:
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        Küslük iddialarına yanıt

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türkan Şoray'ın kız kardeşi şarkıcı Nazan Şoray, Etiler'deki bir AVM'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şoray, ablası Türkan Şoray ile arasının açık olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi.

        "ARAMIZDA HEP SAYGI VAR"

        Nazan Şoray, "Nerden çıktı bu? Bizim aramızda hep saygı var. Saygı bizde en önde gelir. Ben ablamın karşısında hiç bir şeye 'Hayır' diyemem. Sevgi, sıcaklık, şefkat ve sahiplenme onun olmazsa olmazlarıdır" diyerek iddiaları yalanladı.

        "KARDEŞİMİZ GÖZÜNÜZDEN KAÇMIŞ"

        Medyada iki kardeş oldukları bilinen Nazan Şoray, kardeşi Türkan Şoray haricinde bir kız kardeşinin daha olduğunu söyledi. Nazan Şoray, Figen Çevik Gezer ile ilgili "Aslında biz özel gecelerde bir araya geliyoruz. O evli olduğu için kendi isteği ile uzak durdu medyadan. Ama biz kardeşler olarak çok sık görüşürüz. O sadece biraz medyaya uzak. Ama dediğim gibi özel etkinliklerimizde hep vardı. Bence sizin gözünüzden kaçtı" diyerek duruma açıklık getirdi.

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        Türkan Şoray, Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer, geçtiğimiz ay Gezer'in oğlu Ahmet Kaan Gezer'in düğününde bir araya gelmişti.

        Öte yandan Kadir İnanır'ın vefatıyla ilgili de konuşan Nazan Şoray, "Ben çok üzüldüm, kaybettiğimiz başka sanatçılar da var. Ancak elimizden bir şey gelmiyor, üzülüyoruz. Hepimiz öleceğiz diye kendimi teselli ediyorum" ifadelerini kullandı.

        "KADİR İNANIR'IN ELİ ÇOK AÇIKTIR"

        İnanır'ın vefatının ardından yaşanan miras davası hakkında da konuşan Şoray, "Bildiğim kadarıyla Kadir İnanır'ın eli çok açıktır ve çok cömerttir. En kısa sürede çözümleneceğine inancım tam" dedi.

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        #NAZAN ŞORAY
        #Türkan Şoray
        #kadir inanır
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