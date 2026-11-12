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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı

        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı

        Yargıtay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 6 yıl önce fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan 7 aylık hamile eşi, 33 yaşındaki Semra Aysal'ı iterek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle eşi, 41 yaşındaki Hakan Aysal'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak tahliyesine karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 08:09 Güncelleme:
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        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı

        Muğla Fethiye'de Semra Aysal (33), Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti.

        EŞİ GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

        AA'daki habere göre ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal (41) gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçunu işlediği ileri sürülen Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

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        MAHKEME BAŞKANI KARARA ŞERH DÜŞTÜ

        Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar vermiş, buna karşılık mahkeme başkanı ise sanığın beraati yönünde şerh düşmüştü.

        YARGITAY'DAN SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI

        Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanığın, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması üzerine itiraz edildi.

        Yargıtay Ceza Genel Kurulu, dava dosyasının temyiz incelemesi aşamasında sanık Hakan Aysal'ın tahliyesine karar verdi. Sanık Aysal'ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, müvekkilinin eşe karşı kasten öldürme suçunu işlemediğini savundu.

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        "6 YIL HAKSIZ YERE HAPİS YATTI"

        Fethiye'deki yargılamada mahkeme başkanının yazdığı karşı oy gerekçesinde, Yargıtay 1. Ceza Dairesi hakimlerinden ikisinin yazdığı karşı oy gerekçelerinde ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazında da bu hususların açıkça belirtildiğini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

        "Yargıtay Ceza Genel Kurulu da dün itibarıyla verdiği kararda müvekkilimin tahliyesine karar vermiştir. Ceza Genel Kurulu'nun verdiği bu tahliye kararının sebebi müvekkilim hakkında verilen haksız ağırlaştırılmış müebbet cezasının bozulduğuna açık bir karinedir. Müvekkilimin yaklaşık 4 yılı tek başına bir hücrede olmak üzere geçirdiği 6 yıllık haksız tutukluluğu sona ermiştir. Türk yargısına geç de olsa verilen bu hakkaniyetli ve doğru karar için şahsım ve müvekkilim adına teşekkür ediyorum."

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