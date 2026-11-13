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        Haberler Ekonomi Teknoloji Nvidia CEO'su istifa etti! Trump'ın adayı Tim Cook oldu: "Bir efsanenin yerini başka bir efsane almalı"

        Nvidia CEO'su istifa etti! Trump'ın adayı Tim Cook oldu: "Bir efsanenin yerini başka bir efsane almalı"

        ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia'daki görevinden istifa eden Jensen Huang'ın yerine Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'un geçmesi gerektiğini belirterek, "Onun yerini alabilecek tek bir kişi var, Apple'dan Tim Cook. Bir efsanenin yerini başka bir efsane alıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 07:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu

        ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia'daki görevlerinden istifa eden Jensen Huang'ın yerine Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'un geçmesi gerektiğini söyledi.

        Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Huang'ın "harika" işler yaptığını belirten Trump, "Jensen Huang istifa ettiğine göre, onun yerini alabilecek tek bir kişi var, Apple'dan Tim Cook. Bir efsanenin yerini başka bir efsane alıyor" ifadelerini kullandı.

        ABD'li çip üreticisi Nvidia, Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik (CEO) ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.

        Nvidia'nın başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak görev yapmayı kabul ettiği bildirilmişti.

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        NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir isimle yaşadığı ilişki nedeniyle gündeme gelen ulusal güvenlik tartışmalarının ardından görevinden ayrılmıştı.

        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
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        #Nvidia
        #Tim Cook
        #trump
        #apple
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