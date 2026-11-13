ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia'daki görevlerinden istifa eden Jensen Huang'ın yerine Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'un geçmesi gerektiğini söyledi.

Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Huang'ın "harika" işler yaptığını belirten Trump, "Jensen Huang istifa ettiğine göre, onun yerini alabilecek tek bir kişi var, Apple'dan Tim Cook. Bir efsanenin yerini başka bir efsane alıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'li çip üreticisi Nvidia, Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik (CEO) ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.

Nvidia'nın başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak görev yapmayı kabul ettiği bildirilmişti.

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NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir isimle yaşadığı ilişki nedeniyle gündeme gelen ulusal güvenlik tartışmalarının ardından görevinden ayrılmıştı.