Meteoroloji'den kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Orta Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olacak. Zaman zaman hızı 90 km'yi bulması beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Diğer yandan Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak yağmur etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, Yalova, Manisa, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Marmara’nın batısında kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara’nın batısında kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Marmara’nın batısında kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.