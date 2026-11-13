Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, Yalova, Manisa, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop çevreleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Marmara’nın batısında kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

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İstanbul Kısmen Güneşli 23° Ankara Parçalı bulutlu 19° İzmir Rüzgârlı 23° Antalya Kısmen Güneşli 20° Trabzon Kısmen Güneşli 23° Bursa Kısmen Güneşli 21° Adana Kısmen Güneşli 23° Diyarbakır Parçalı bulutlu 15° Gaziantep Kısmen Güneşli 17° Ağrı Güneşli 9°

Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara’nın batısında kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Marmara’nın batısında kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.