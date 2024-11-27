İstanbul Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, organize suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

MAHKEME BAŞKANI SORDU

18 Kasım Pazartesi'den itibaren toplam 22 tutuklu sanığın savunmalarını yaptığı duruşmada, tutuksuz sanıkların beyanlarının alınmasına devam ediliyor. Bu kapsamda duruşma, tutuksuz sanık hemşire Ceren Hatice Kırım'ın savunmasıyla başladı. Mahkeme başkanı, dosyadan Hemşire Ceren Hatice Kırım’a soru sormaya başladı.

Mahkeme Başkanı: Maaşını nereden alıyordun?

Ceren Hatice Kırım: Medilife Beylikdüzü Hastanesi’nden alıyordum.

Mahkeme Başkanı: Başka bir yerden maaş alıyor muydun?

Ceren Hatice Kırım: Medisense’den de alıyordum.

Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı’nın şirketi...

Ceren Hatice Kırım: Kaynağını sorgulamadım, mesai ücreti olarak alıyordum.

"MEDİSENSE KIDEM ÜCRETİ VERİYORDU"

Mahkeme Başkanı: Neden hastane değil de Medisense ödüyor?

Ceren Hatice Kırım: Medisense, ayrıyeten kıdem ücreti olarak veriyordu. Çok tecrübeli olduğum için.

BAŞHEKİM YILMAZ SAVUNMASINI YAPTI

Tutuksuz sanık Hatice Ceren’in ifadesinin ardından sanık kürsüsüne Ahmet Atilla Yılmaz geldi. Medilife Beylikdüzü Hastanesi’nin başhekimi olan Ahmet Atilla Yılmaz, savunmasında şunları söyledi:

"Suçlamaları kabul etmem mümkün değil. Emekli olduktan sonra SGK’dan emekli maaşı alan bir cerrahım. Beylikdüzü Medilife Hastanesi ile Bağcılar Medilife Hastanesi arasındaki farkı açıklamak isterim. Bir başhekimin hastanenin cirosunu artırma gibi bir kaygısı olmaz. Çok şükür ki bu iddianamede bebeklerin vefatı üzerinden sorgulanmıyorum. Dört kız çocuğu babası olarak böyle bir suçlama bana yöneltilmediği için minnettarım. Ancak en çok üzüldüğüm şey, sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu durum ve onlara yönelik bakış açısıdır.”

"DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMAK İSTİYORDUK"

Mahkeme Başkanı: Danışmanlıkla ilgili görüşmeleri kim yapmıştı?

Ahmet Atilla Yılmaz: Zaman zaman ben de yaparım, ancak bu görüşmelerin şartları ve süreçleri tam olarak net değildi. Yine de yönetim kurulu olarak bir danışmanlık hizmeti almak istiyorduk.

Mahkeme Başkanı: Sanıklardan tanıdığınız var mı?

Ahmet Atilla Yılmaz: Doktor Fırat Sarı ve Doktor İlker Gönen’i tanıyorum. Ayrıca 20 yıldır aynı bölgede çalışıyorum, bazen tanıdığım kişiler oluyor ancak nereden tanıdığımı hatırlayamıyorum.

Mahkeme Başkanı: Danışmanlık ile ilgili Fırat Sarı veya İlker Gönen ile hiç görüşmeniz oldu mu?

Ahmet Atilla Yılmaz: Doktor İlker Gönen ile hasta güvenliği hakkında konuşurduk. İlker Bey ile yaptığımız bir görüşmeyi hatırlıyorum; yenidoğanın çok önemli olduğunu söylemişimdir.

(devam ediyor)

DÜNKÜ DURUŞMADA ÖNE ÇIKANLAR

İstanbul'da, yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın dün 7. duruşması yapılmıştı.

7. DURUŞMADA 7 TUTUKSUZ SANIK DİNLENDİ DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 7.5 saat süren ve 7 tutuksuz sanığın dinlendiği duruşmanın öğleden sonraki bölümünde mahkeme heyetine savunmasını veren Avcılar Hospital başhekimi Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BAŞHEKİM OLARAK HER ŞEYİ KONTROL EDEMEM" Avcılar Hospital Başhekimi tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız ise savunmasında, "Işıklar Askeri Lisesi ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunuyum. Bir süre askeri hekimlik yaptıktan sonra istifa ederek serbest hekimlik yapmaya başladım. Diyarbakır Askeri Devlet Hastanesi’nde 5 yıl görev yaptım. Ardından Kocaeli Seka Devlet Hastanesi, İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekimlik yaptım. REKLAM