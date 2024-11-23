İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 6. duruşması, İstanbul Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek.

DÜN İLKER GÖNEN SAVUNMA YAPMIŞTI

DHA'daki habere göre duruşmanın beşinci gününde, doktor İlker Gönen savunmasını yapmıştı. İlker Gönen savunmasında şunları söylemişti: “Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2017 yılında çalışırken, Melih Çetinkaya hocam odasına çağırdı. Gittiğimde Fırat Sarı da oradaydı. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde Fırat Sarı ile çalıştığını söyledi. O gün orada tanıştık kendisiyle ancak daha sonra kendisiyle bir görüşmem olmadı.

2022 yılının temmuz ayında Fırat Sarı beni aradı. Medisense isimli bir firma kurduğunu ve danışman ihtiyacı olduğunu söyledi. Özel hastanelerin yenidoğan ünitelerinde doktor ve hemşire çalıştırmakta zorlandıklarını, hasta bulmak için aracılık ettiklerini anlattı. Telefonu kapattım ve bir süre düşündüm. Daha sonra kamu hastanelerine, özel hastanelere göz attım. Neredeyse tüm hastaneler dış firmalardan hizmet aldığını gördüm.

Daha sonra Medisense'de danışman hekim olarak çalışmaya başladım. 2023 Kasım ayının sonunda kendi isteğimle devlet hastanesinde çalışmak istediğim için ayrıldım ve devlet hastanesinde çalışmaya başladım. Gıyasettin Mert ile de Fırat Sarı aracılığıyla tanıştım. 112 personeli olduğunu sonradan öğrendim. Tapelerde bir doktorun beni aradığı konuşma var.

Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde yenidoğan ünitesinde nöbetçi olarak çalışıyordu, sonra İngiltere'ye yerleşti. Beni arayıp çok kötü bir hasta olduğunu, 112'ye bildirdiğini ama yer bulunmadığını söyledi. Bende bunun üzerine 'Başka hasta var mı?' diye sordum. 'Doğumhane dolu, sevk bekleyen bir sürü bebek var.

"KAMU DA YER DOLU İSE ÖZEL HASTANEDE YER ARANIR"

Ben 2010'dan beri yenidoğan ve çocuk hastalara bakıyorum. İddianame bir tespit, belgeye, bilgiye veya otopsiye dayanıyorsa doğrudur, duyuma bağlıysa, ben bir gerçek göremedim. İstanbul Avrupa yakasında 26 tane doğum yapılan kamu hastanesi var. Avrupa yakasında yakaladık 9 bin iken, devlet hastanelerinde kuvöz oranı bin 500'dür. Bebek doğduğunda sağlık problemi varsa takip edilmeye başlanır. 1-2 saat takıp sonra iyileşince anneye verilir, iyileşmediğinde yenidoğan doktoru ile görüşülür. Yer varsa yatış olur yoksa eğer sevk işlemi başlar.

Sonra 112'ye mail atılır. Hasta hakkında, hasta bilgisi, nasıl taşınacağı, doktorun nasıl bir merkez istediği soru sorulur. 112 komuta merkezi kamu hastanelerinde yer arattırır. Yüzde 99 yeri doludur. Çam Sakura bebek sayısı 188'dir. Sevk işlemi devam ederken 112 hastaya yer arar. Kamu da yer dolu ise özel hastanede yer aranır. Bebek, anne rahminden gideceği yere kadar, yaklaşık 5-6 saat yolculuk sürer. Kanuni Sultan Süleyman da çalıştığım sürede doğumhanede beklerken vefat eden bir sürü hasta gördüm. Bir tane bile erişkin hasta ile görüşmem yoktur. Ben Ümit'i ve Şerif'i hiç bilmem konuşmam yoktur. 2005 yılından beri çalışıyorum. Belgeleri, bilgileri alıp doktor hemşire çağırılıp anlat bakalım denir epikrizlere bakılır. Utanç verici şekilde suçlandığım 5 hasta ile ilgili konuşmak istiyorum.

"BEBEK YAKLAŞIK 18 SAAT SEVK BEKLİYOR"

Bebek Karakoç, 'uzman görüşünde 5'inci sıradaki hasta olarak geçiyor. Benim suçlanmam bebeğe vitamin ve minarel vermeyip 'bebeğin ciğerine mama kaçıp ölüyor' bununla suçlandım. Ultrason yapılarak 'bebeğin bağırsağında bir şey var, doğurtmamız lazım' deniliyor. Çınarcık Devlet Hastanesi, Yalova Hastanesi'ne belirtiyor. Boş yatak bulunamıyor. Bebek yaklaşık 18 saat sevk bekliyor.

Bağcılar Medilife hastanesine gelip ameliyat ediliyor. 64 gün yatıyor. Dursun Eryılmaz bilgilendiriliyor ve 64 gün sonra ölüyor. Uzman görüşünde 'bebek zayıflayıp, boğazına mama kaçarak öldü' deniliyor. Danışman ekip olarak beni suçlayıp, 64 gün yatan hastanede, yenidoğan yoğun bakım hekimi neden suçlamıyorsun. Hemşire hanımın 'mama kaçtı herhalde' dediği tapeyi alarak savcının önüne koyuyor. Savcı 'bebeğe vitamin verilmemiş' herhalde diyerek dosya başka boyuta alınıyor. Her şeyde gizlilik kararı alınırken nasıl oluyor da sosyal medyada, uzman görüşü, tapeler çarşaf çarşaf olurken benim avukatım ulaşamıyor.

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ ÖTENAZİ YAPTIRMAK İLE SUÇLANIYORUM"

İkinci hasta benim için çok önemli Mehmet Muhammet bebek, kalp masajı yaptırmama Türkiye'de ilk kez ötenazi yaptırmak ile suçlanıyorum. İlker, kalp masajı yapma dediği için ben kalp masajı yapmamışım ötenazi ile suçlanıyorum. Oksijensiz olarak doğuyor. Çocuğa başındaki Doktor Zeki bey ve Serana hanım 2 saat uğraşıyor ve sonra beni arıyor 'dönmüyor bıraktık' diyorlar.

Bende 'dosya da 20 dakika daha göster' uzman görüşü hazırlayan kişi; İlker Gönen, '20 dakika göster' dediyse de yaptırtmadı. Kalp masajı diyoruz, epikrize kalp masajı 1 saat görünüyor. Nerede ötenazi, nerede kalp masajı yaptırmama, bu kelimeler savcının önüne koyuluyor. Ve bakın ötenazi yapmış deniliyor, insanların vicdanı ile oynanıyor, hastaneler taşlanıyor, sağlık bakanın önüne bomba konuluyor, benim yüzümden 47 kişi bebek katli ile suçlanıyor."

'KİMSE DE OTOPSİYE GÖTÜREYİM DEMİYOR'

Bir başka bebeğin ölümüne değinen İlker Gönen, "Bebek Kadan, 'Kimse annesinden çıktığı gibi toprağa girmez' diye bir cümlem var. Suçum olabilir ama bebek katili değilim. İleri düzey ultrason istiyor doktor, aile kabul etmiyor. 45 dakika müdahale ediyor bebeğe, Cansu'ya 'film çok kötü bir şey anlaşılmıyor' diyorum sonra bebek vefat ediyor. Beni arayarak, 'İlker filmi gördüm, akciğer patlaması olabilir mi?' diyor bende 'Nasıl olabilir, bir gün geçmiş' diyorum. Uzman görüşü akciğer patlaması olduğunu gördüğünü ve söylemediğimi söylüyor.

Filmin radyoloji raporunda sol akciğer normal, sağ akciğer seçilemiyor diyor. Raporda da akciğer patlaması var denilmiyor ben ise akciğer patlaması var ama söylemediğim diyetle suçlanıyorum. Uzman görüşü alınır dosyası, hemşiresi doktoruna sorulur. Ben uzman görüşünü yapanı tanımam ben niye böyle suçlanıyorum. Medyaya bu kadar vermenin amacı nedir. Akciğere mama kaçtı fark etmediler, 'ötenazi yaptılar' dediler kimse evrak istemedi.

Ben burada çocuk katili, bebek katili olarak suçlandım. Kimse bebek katli ile mi suçlanıyorsun diye soramadı. Uzman görüşünde 3 hastayı sundum. Kimse de durun bakayım, otopsiye götüreyim demiyor. Bebek helvacı, bebeğin katil ruhla adrenalin yaptırmamakla suçlanıyorum. Bebek vefat ettikten sonra temizleniyor, defin için hazırlandığı için bebek katili olmakla suçlandım. 2 aydır ne cezaevinde ne başka yerde yatabiliyorum. Adli Tıp Kurumu evrakı incelememi diyecek" dedi.

"ANLIMIZA BEBEK KATİLİ YAZIP GÖNDERDİLER"

Karaduman bebeğin ölümüyle ilgili savunma yapan Gönen, "Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde akraba evliliğiyle, metabolik hastalıkla dünyaya geliyor. Epikrizde yazıyor kanı alınmış sadece amonyak sonucu bir gün sonra çıktığından suçlanıyorum. Birinci hastada tıbbı hata ile suçlandım. Diğer hastalarda tıbbı hata ile değil katli ile suçlandım. Tapelere bakarak onlara yorumlayarak, tıbbı evraka bakılmadan suçlandım.

Yenidoğan yoğun bakımda doktor yetersiz olduğunu biliyorum. Uzman görüşü sonuç kısımda iki kere tüzüğün değiştirilmesi gerektiği söyleniyor. Yenidoğan yoğun bakım. Uzmanın olmadığı yerde ölümlerin şu kadar artar, ben 5 hastanın suçlandığımda şunları gördüm. Adli Tıp raporu 9 tane uzman oy birliği ile onaylanmış. Ben akciğer patlaması görmüş söylememişim, ötenazi yapmışım diyerek suçlandım. Alnımıza Bbebek katili yazıp gönderdiler. 2 aydır tek bir kelime anlatamadık kimseye. Yayınlarda akşam oturumlarda tıbbı görüşün nasıl hazırlandığını bilmeden bunları yaptılar. Biz bir kere yafta yedik, bir kere alnımıza bebek katili yazısı yedik" dedi.

"NE ÖRGÜT YÖNETİCİSİYİM NE ÖRGÜT İÇİNDE BULUNDUM

İlker Gönen savunmasının devamında, "Sayın savcımız suçlamasında üç ayak ile anlatmış birinci hasta yatırma ile yapmış. Ben hiç hasta yatırmadım. Hastaları geç taburcu etme, yapmadım. Bu da zordur, aileler sürekli sorar. Evrakta sahtecilik. Bir de burada epikriz, hemşire görüşü, epikrizi elektronik imzasız olmadan kimse yazamaz. Epikrizi Devlet Hastanesi'nde asistanlar yazar.

Sonra beni çağırır, elektronik imzamı takar öyle sisteme atarım. Evrakta sahtecilikte hiç evrak imzalamadım. Savcımızda genel kanaat sonuç kısımda, tıbbı olarak suçlamada büyük puntolarla ötenazi, adrenalin vermediler kelimeleri kullanılarak bebek dosyası hazırlandı. Kimse örgüt suçlaması ile tutuklanmadı. Ana yer olan uzman görüşü, iddianamenin omurgası çürükse beli kırıktır.

Nedeni olduğunu bilmediğim ama amacın karanlık olduğunu düşündüm bir şey, TPN nedir görmedim. SGK evrak gönderme, verme işini oranın sorumlusu yapar. Ben kendi isteğimle ayrıldım. 10 aydır polis takibinin neredeyse 5 ayında yokum, Mert'in de 4-5 ay iletişim yok, örgüt yönetici yazılmış, çizilmiş nasıl oldu bilemem. Ben 2007 yılında askeriyeden Fetö baskısı ile ayrılmak zorunda kaldım. Emir alınıyorsa başhemşire, baş doktordan alınır. Hiyerarşi olarak ben, Mert bu kadar kolay ayrılacağız. Kim iş harici diğeri ile konuşmuş. Ben burada 2 aydır zülüm çekiyorum. 47 kişiden çoğu medya tarafından karar verildiği için suçlanıyor diye düşünüyorum. Ne örgüt yöneticisiyim ne örgüt içinde bulundum.

"ÖZENLİ BİLGİ VERMEK"

İlker Gönen, “Fırat Sarı ile bir ortaklaşma yoktur. Şirketi benden 4-5 yıl önce kurmuştu. Kimse benden ilaç aldı, ilaç verdi diyemez. Mahkeme Başkanın 'Ağzınız bir olsun' ifadesi çok geçiyor. Neden?' Sorusuna cevap veren Gönen, "Ağzımız bir olsun mantığı tamamen özenli ve doğru bilgi vermek için" dedi.

"HATIRLAMIYORUM"

Sanık Gönen, “Fırat Sarı'yı çok hastanenin aradığını biliyorum. 'Doktor da hemşire de bulamıyoruz' derlerdi. Fırat Sarı'nın çevresi geniş olduğu için, 'Bu hastane hemşire arıyor, şu hastane doktor arıyor, git görüş istersen' derdi. Hakimin Çağla Durmuş ile aranızda geçen diyalogda 'Kötüleşip entübe olmuş gibi göstereyim' Bu ne anlama geliyor? sorusuna cevap veren sanık, “Tapeden okuyunca gizli gibi duruyor. Ama olan, bir önceki gün normal olduğu, son gün kötüleşerek entübe edildiği durumu.

Hakimin, 'Hasta sayısına göre aldığınız ücrette bir değişiklik oluyor muydu' sorusuna ise, Gönen "Emniyette de söyledim, emniyet hesapladı, her ay aldığım para belli. Çoğu hastanenin yönetimini bilmem, Fırat Sarı ile hastanelere sözleşme yapılırken gittim ama konuşulurken yanında bulunmadım. 'Karakoç bebeğin yaşaması imkansızdı' konuşmam da bebek anne karnında çok büyük travmalara maruz kalmış, o yüzden öyle söyledim.

Mert ile denetimi konuşurken 'whatsapp'a geçelim' konuşmamızın sebebi telefonun çekmemesidir, interneti kullanmamızdır. Çekmemesinin sebebini hatırlamıyorum, bir yere girmişimdir. Mahkeme başkanın, 'Epikrizler hastanın durumuna göre hazırlanmıyor amacı SGK'dan fazla para almak, Fırat'a 'dosyaları değiştirelim' sorusuna sanık, dosyalar eksiktir, eksikleri gidermektir ekibin içinde olmadığım için bilmiyorum.

Savcının, 'Benim aylarca uğraşıp kurduğum sistem' gibi bir cümle geçiyor. Ne diyorsunuz? Sorusuna sanık, “Benim kurduğum değil de emek verdiğim. Çünkü ben çalışıyorum hastalar için, gece gidiyorum. Savcı, 'Çağla'ya bir ses kaydı atıyorsun, sonra hemen sil diyorsun. Bu nedir? Sorusuna ise Gönen, Hatırlamıyorum" dedi.