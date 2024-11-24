İngiltere, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına uyacağının sinyalini verdi

İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirleri hakkında yorum yapmayı reddetti ancak hükümetin "yasal yükümlülüklerini yerine getireceğini" bildirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü, Netanyahu'nun İngiltere'ye girmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusuna, "varsayımlar üzerinden yorum yapmayacağı" açıklamasında bulundu.

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UCM'nin tutuklama emirleriyle bağlantılı iç sürecin bugüne kadar İngiltere tarafından kullanılmadığını söyleyen Sözcü, bunun nedeninin de uluslararası mahkeme tarafından aranan hiç kimsenin İngiltere'yi ziyaret etmemesi olduğunu belirtti.

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Buna karşın Sözcü, "Hükümet yasa kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirecektir." dedi.

Başbakanlık Sözcüsü, İngiliz hükümetinin yasada belirtilen sürece bağlı olduğunu, iç hukuk ve uluslararası hukuk tarafından belirlenen yasal yükümlülüklerine her zaman uyacağının altını çizdi.