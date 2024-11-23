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        Haberler Dünya Avrupa Fransa, Ukrayna'nın uzun menzilli Fransız füzelerini Rusya'ya karşı kullanabileceğini belirtti | Dış Haberler

        Fransa, Ukrayna'nın uzun menzilli Fransız füzelerini Rusya'ya karşı kullanabileceğini belirtti

        Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş her geçen gün şiddetini artırırken Fransa, Ukrayna'nın uzun menzilli Fransız füzelerini Rusya'ya karşı kullanabileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 22:46 Güncelleme: 23.11.2024 - 22:56
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        Fransa, Ukrayna'nın, uzun menzilli Fransız füzelerini "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya'ya karşı kullanabileceğini ve Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda "hiçbir seçeneği dışlamadıklarını" söyledi.

        İngiltere'nin başkenti Londra'ya 22 Kasım'da ziyaret gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye röportaj verdi.

        BBC'nin tamamını yarın yayınlayacağı röportaja göre, Barrot, Ukrayna'ya destek konusunda Fransa'nın herhangi bir kırmızı çizgisinin olmadığını kaydetti.

        Batılı ülkelerin savunma bütçelerini artırması gerektiğini ifade eden Barrot, "Daha fazlasını yapmak istiyorsak, daha çok harcamalıyız ve yeni tehditlerle yüzleşmek zorundayız." dedi.

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot
        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot
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        Barrot, Ukrayna'nın, Fransız yapımı uzun menzilli füzeleri "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya’ya karşı kullanabileceğini belirtti.

        Bu füzelerin daha önce kullanılıp kullanılmadığını doğrulamaktan kaçınan Fransız Bakan, "Prensiplerimiz açık. Mesajlarımız Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından net bir şekilde alındı." diye konuştu.

        Barrot, Fransız askerlerinin Ukrayna'da savaşa katılma olasılığına ilişkin ise "Herhangi bir seçeneği dışlamıyoruz." ifadesini kullandı.

        Fransız Bakan, "Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu miktar ve sürece destekleyeceğiz. Neden? Çünkü burada bizim güvenliğimiz söz konusu." diyerek, Rus ordusunun, her ilerleme kaydettiğinde, Avrupa'ya yönelik tehdidin de yaklaştığını dile getirdi.

        Barrot, Ukrayna'nın NATO üyeliğine davet kapısını açık tuttuklarını ve bu konuda Avrupalı müttefikleri, Fransa'nın tutumuna yakınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

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        #Noel Barrot
        #rusya ukrayna savaşı
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