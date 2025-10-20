20-26 Ekim haftalık burç yorumlarınız

Bu haftanın teması dengeyi koruyarak dönüşmek. 20 Ekim’de Merkür-Mars kavuşumunda zihnimiz çok hareketli. 21 Ekim’de Terazi burcundaki Yeniay, ilişkilerde ve iş birliklerinde yeni başlangıçlara işaret ediyor. 22’sinde Neptün Balık’a geçiyor; sezgiler artıyor, farkındalık güçleniyor. 23’ünde Güneş Akrep’e geçiyor. İçsel dönüşüm ve duygusal derinlik ön plana çıkıyor. Peki 20-26 Ekim haftasında 12 burcu neler bekliyor?

Sevgili Koçlar, iletişimde sabırlı olmaya özen gösterin. Yeniay ilişkilerde dengeyi yeniden kurmanızı istiyor.

Sevgili Boğalar, iş temposu artıyor. Yeniay, çalışma düzeninizi ve sağlığınızı yenilemek için fırsat veriyor.

Sevgili İkizler burçları, aşk ve ilham konusunda şanslısınız. Yeniay kalbinizi harekete geçiriyor, Neptün romantizmi güçlendiriyor.

Sevgili Yengeçler, ev ve aile gündeminiz yoğun. Güneş Akrep’e geçince duygular derinleşiyor, aidiyet hissiniz artıyor.

Sevgili Aslanlar, iletişim ve anlaşmalar öne çıkıyor. Yeniay yeni fikirler ve projeler için destek veriyor.