        20-26 Ekim haftalık burç yorumlarınız

        20-26 Ekim haftalık burç yorumlarınız

        Gökyüzü bu hafta için neler söylüyor? 20-26 Ekim haftasında 12 burcu neler bekliyor? 20 Ekim Merkür - Mars kavuşumu, 21 Ekim Terazi Yeniay'ının yanı sıra ayın 22'sinde Neptün Balık'a, 23'ünde Güneş Akrep'e geçişinden nasıl etkileneceğiz? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının haftalık yorumları...

        Giriş: 20.10.2025 - 09:05 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:05
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Bu haftanın teması dengeyi koruyarak dönüşmek. 20 Ekim’de Merkür-Mars kavuşumunda zihnimiz çok hareketli. 21 Ekim’de Terazi burcundaki Yeniay, ilişkilerde ve iş birliklerinde yeni başlangıçlara işaret ediyor. 22’sinde Neptün Balık’a geçiyor; sezgiler artıyor, farkındalık güçleniyor. 23’ünde Güneş Akrep’e geçiyor. İçsel dönüşüm ve duygusal derinlik ön plana çıkıyor. Peki 20-26 Ekim haftasında 12 burcu neler bekliyor?

        Sevgili Koçlar, iletişimde sabırlı olmaya özen gösterin. Yeniay ilişkilerde dengeyi yeniden kurmanızı istiyor.

        Sevgili Boğalar, iş temposu artıyor. Yeniay, çalışma düzeninizi ve sağlığınızı yenilemek için fırsat veriyor.

        Sevgili İkizler burçları, aşk ve ilham konusunda şanslısınız. Yeniay kalbinizi harekete geçiriyor, Neptün romantizmi güçlendiriyor.

        Sevgili Yengeçler, ev ve aile gündeminiz yoğun. Güneş Akrep’e geçince duygular derinleşiyor, aidiyet hissiniz artıyor.

        Sevgili Aslanlar, iletişim ve anlaşmalar öne çıkıyor. Yeniay yeni fikirler ve projeler için destek veriyor.

        Sevgili Başaklar, maddi konularda denge kurmak önemli. Yeniay gelir-gider düzeninizi yeniliyor, Merkür–Mars planlı davranmanızı istiyor.

        Sevgili Teraziler, Yeniay burcunuzda doğuyor! Kendinizi, ilişkilerinizi ve yönünüzü yenileme zamanı. Evren sizden yana.

        Sevgili Akrepler, Güneş burcunuza geçiyor, enerji sizde! Duygular yoğun, içsel dönüşümü kucaklamanız gerekiyor.

        Sevgili Yaylar, sosyal çevreniz hareketli. Yeniay dostluklarda ve projelerde yeni başlangıçlar getiriyor.

        Sevgili Oğlaklar, kariyeriniz görünür oluyor. Yeniay statü değişimi ve hedeflerde ilerleme getiriyor; Merkür–Mars işlerinizi hızlandırıyor.

        Sevgili Kovalar, eğitim, yolculuk ve vizyon konularında yeni fırsatlar doğuyor. Güneş Akrep’teyken yönünüzü netleştirebilirsiniz.

        Sevgili Balıklar, Neptün burcunuza geçiyor. Sezgileriniz çok güçlü. Ortak maddi konular ve duygusal bağlarda farkındalık kazanabilirsiniz.

