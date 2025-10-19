Habertürk
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!

        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!

        Şanlıurfa'da korkunç bir cinayet işlendi. Olayda 14 yaşındaki bir çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını bıçakla öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 16:33 Güncelleme: 19.10.2025 - 16:33
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Şanlıurfa'da Hakkı Eren Kubat (16), çıkan tartışmada arkadaşı Y.K. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Y.K., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, gece geç saatlerde meydana geldi. Hakkı Eren Kubat ile Y.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.K., yanında taşıdığı bıçakla Hakkı Eren Kubat’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan Kubat, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hakkı Eren Kubat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kubat’ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        #Son dakika haberler
