Muayenehaneden 20.000 TL, kuyumcudan 30.000 TL harç

TBMM’ye sunulan vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde birçok meslek için yıllık harç öngörüldü. Mevcut durumda harca tabi olmayan ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar, kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu taşıt ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından yıllık harç alınmaya başlanacak. Ayrıca, halen sadece ruhsat alımında harca tabi özel hastaneleri ve laboratuvarları açmak için düzenlenen ruhsatnameler ile turizm müessesesi işletme belgelerine ilişkin harç da yıllık hale getirilecek. Belirlenen harçlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

REKLAM

KUYUMCUDAN YILLIK 30.00 TL HARÇ

Ticaret yetki belgeleri için alınacak harçlar:

Kuyum ticareti ile iştigal edilebilmesi için şubeler dahil kuyum işletmeleri adına düzenlenen yetki belgeleri 30.000 TL

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme adına düzenlenen yetki belgeleri 20.000 TL

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgeleri 20.000 TL Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler: Muayenehane uygunluk belgesi 20.000 TL Özel poliklinik ruhsatnamesi 30.000 TL Özel tıp merkezi ruhsatnamesi 50.000 TL Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler: Ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20.000 TL Ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden 30.000 TL REKLAM Ağız ve diş sağlığı merkezlerinden 40.000 TL Ağız ve diş sağlığı hastanelerinden 40.000 TL BÜYÜKŞEHİRLERDE ARTIRIMLI HARÇ ALINACAK Buraya kadar sayılan harçlar büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla nüfusu 30.000’i geçmeyen ilçeleri hariç olmak üzere bir kat artırımlı uygulanacak. VETERİNER HEKİM MUAYENE RUHSATI 10.000 TL Turizm müessesesi belgeleri: Bir defaya mahsus alınmakta olan aşağıdaki harçlar yıllık alınmaya başlanacak: Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 367.000 TL Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 612.200 TL İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 734.800 TL Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 980.400 TL