Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.208,76 %-1,56
        DOLAR 41,9207 %0,17
        EURO 48,9065 %-0,21
        GRAM ALTIN 5.727,34 %-1,65
        FAİZ 40,62 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 69,89 %-4,21
        BITCOIN 106.931,00 %-0,11
        GBP/TRY 56,3083 %0,06
        EUR/USD 1,1655 %-0,27
        BRENT 61,29 %0,38
        ÇEYREK ALTIN 9.364,20 %-1,65
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Muayenehaneden 20.000 TL, kuyumcudan 30.000 TL harç - İş-Yaşam Haberleri

        Muayenehaneden 20.000 TL, kuyumcudan 30.000 TL harç

        Mevcut durumda harca tabi olmayan bazı mesleklerde faaliyet gösterenlerden yeni yıldan itibaren her yıl harç alınacak. Harç tutarı kuyumcularda 30.000 TL, galerici ve emlakçıda 20.000 TL, muayenehanede 20.000 TL olacak. Büyükşehirlerde bu harçlar bir kat artırımlı uygulanacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 18.10.2025 - 09:25 Güncelleme: 18.10.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM’ye sunulan vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde birçok meslek için yıllık harç öngörüldü. Mevcut durumda harca tabi olmayan ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar, kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyum, ikinci el motorlu taşıt ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından yıllık harç alınmaya başlanacak. Ayrıca, halen sadece ruhsat alımında harca tabi özel hastaneleri ve laboratuvarları açmak için düzenlenen ruhsatnameler ile turizm müessesesi işletme belgelerine ilişkin harç da yıllık hale getirilecek. Belirlenen harçlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

        REKLAM

        KUYUMCUDAN YILLIK 30.00 TL HARÇ

        Ticaret yetki belgeleri için alınacak harçlar:

        Kuyum ticareti ile iştigal edilebilmesi için şubeler dahil kuyum işletmeleri adına düzenlenen yetki belgeleri 30.000 TL

        İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme adına düzenlenen yetki belgeleri 20.000 TL

        Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgeleri 20.000 TL

        Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler:

        Muayenehane uygunluk belgesi 20.000 TL

        Özel poliklinik ruhsatnamesi 30.000 TL

        Özel tıp merkezi ruhsatnamesi 50.000 TL

        Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler:

        Ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20.000 TL

        Ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden 30.000 TL

        REKLAM

        Ağız ve diş sağlığı merkezlerinden 40.000 TL

        Ağız ve diş sağlığı hastanelerinden 40.000 TL

        BÜYÜKŞEHİRLERDE ARTIRIMLI HARÇ ALINACAK

        Buraya kadar sayılan harçlar büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla nüfusu 30.000’i geçmeyen ilçeleri hariç olmak üzere bir kat artırımlı uygulanacak.

        VETERİNER HEKİM MUAYENE RUHSATI 10.000 TL

        Turizm müessesesi belgeleri:

        Bir defaya mahsus alınmakta olan aşağıdaki harçlar yıllık alınmaya başlanacak:

        Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 367.000 TL

        Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 612.200 TL

        İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 734.800 TL

        Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 980.400 TL

        REKLAM

        Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 1.470.800 TL

        Hayvanların muayene, teşhis, tedavilerinin yapıldığı muayenehane ve poliklinikler ile hastanelere verilen ruhsatnameler:

        Veteriner hekim muayene ruhsatı 10.000 TL

        Veteriner hekim poliklinik ruhsatı 20.000 TL

        Hayvan hastanesi ruhsatı 40.000 TL

        Kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

        Kıymetli maden rafinerileri kuruluş izin belgeleri 7.500.000 TL

        Kıymetli maden rafinerileri faaliyet izin belgeleri 7.500.000 TL

        Kıymetli madenler aracı kurumları faaliyet izin belgeleri 5.000.000 TL

        Kıymetli madenler aracı kuruluşları faaliyet izin belgeleri 5.000.000 TL

        Ticari hava taşıma işletmeleri ruhsatları:

        Tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak havayolu işletmelerine verilen ruhsatlar 2.000.000 TL

        Sadece tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak havayolu işletmelerine verilen ruhsatlar 1.500.000 TL

        Tarifeli ve tarifesiz seferlerle sadece yük taşımacılığı yapacak havayolu işletmelerine verilen ruhsatlar 1.000.000 TL

        Hava taksi işletmesi ruhsat harcı 500.000 TL

        Genel havacılık işletme ruhsatı 100.000 TL

        ÖNERİLEN VİDEO
        #vergi kanun teklifi
        #TBMM
        #harç
        #kuyumcu
        #DOKTOR
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinayet gibi kazada sanıktan şaşırtan savunma!
        Cinayet gibi kazada sanıktan şaşırtan savunma!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!
        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        DNA'mızda saklı sessiz tehlike
        DNA'mızda saklı sessiz tehlike
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "CIA Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi"
        "CIA Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi"
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama