İlkay Gündoğan'dan Leroy Sane sözleri!
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Leroy Sane'yle ilgili konuştu.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı İlkay Gündoğan, Alman basınından Kicker'a açıklamalarda bulundu.
"HAKEMLERE UYGULANAN BASKI DOĞRU DEĞİL"
Evet, hata yapıyorlar ama aynı zamanda çok da oynatıyorlar. Şahsen bunu seviyorum; İngiltere'deki Premier Lig'e benziyor. Sahada futbolu daha eğlenceli hale getiriyorlar. Hakemlere uygulanan baskı onlar için iyi değil.
"SÜPER LİG KÖTÜ BİR LİG DEĞİL"
Türkiye liginin şimdiye kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Elbette Premier Lig ile karşılaştıramazsınız ama zaten dünyadaki hiçbir ligle karşılaştırılamaz. Bu yüzden üzgünüm ama Bundesliga'yı da Premier Lig'le kıyaslayamazsınız. Dolayısıyla her şeye biraz daha farklı bir açıdan bakmak gerekiyor. Leroy ile çok fazla konuşuyoruz.
"LEROY %100 HAZIR DEĞİL"
Leroy henüz %100 hazır değil. Bunu biliyor ve ben de ona şahsen söyledim. Ama ben takım arkadaşlarımı sadece istatistiklere göre yargılamam. İspanya, Suudi Arabistan Pro Ligi'nden Aymeric Laporte ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nı bile kazandı. Portekiz ve Fransa'nın da benzer örnekleri var.
"NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ EN İYİ O BİLİYOR"
Birbirimize karşı çok dürüstüz ve bunu söyleyebiliyorum çünkü birçok kişinin aksine onu gerçekten tanıyorum. Antrenmanlarda, hatta takım arkadaşları topu kaybettiğinde bile nasıl geriye çalıştığını görüyorum. Bu yüzden eleştirmenlerinin maçları sorumluluklarının bilincinde olarak izlemelerini umuyorum. Ne yapması gerektiğini en iyi o biliyor. Umarım en iyi formuna ulaşır.
"SANE HERHANGİ BİR OYUNCU DEĞİL!"
Bana göre Leroy Sane, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda kesinlikle olmalı. Sane herhangi bir oyuncu değil. Galatasaray'da oynuyor, yani bir futbolcunun oynayabileceği en üst seviyede.