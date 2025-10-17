Habertürk
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi | Dış Haberler

        Donald Trump ile Volodimir Zelenskiy bir araya geldi

        ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Donald Trump, savaşın bitmesini istediklerini ifade ederken, Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in buna hazır olmadığını dile getirdi.

        Giriş: 17.10.2025 - 20:33 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:35
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Volodimir Zelenskiy'nin ceketiyle çok güzel göründüğü ifade etti.

        Savaşla ilgili açıklamada bulunan Trump, savaşın bitmesini istediklerini belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de savaşı bitirmeyi istediğini dile getirdi.

        Trump ayrıca, Putin'in zaman kazanmaya çalışma ihtimalinden ötürü endişesini belirtti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Vladimir Putin'in barışa hazır olmadığını söylerken, Donald Trump'ın savaşın bitmesi için yardımcı olabileceğini belirtti. ABD Başkanı'nın Orta Doğu'da ateşkes sağlamayı başarabildiğini söyleyen Zelenskiy, aynısını Ukrayna için yapmasını umduğunu ifade etti.

        OLASI TOMAHAWK TEDARİKİNİ KONUŞTULAR

        Ukrayna'ya Tomahawk tedarik edilip edilmeyeceğine dair konuşan Trump "Tomahawklara ihtiyacımız var. Bu bir problem. Parayı aşan bir konu. Tomahawklara ve Ukrayna'ya gönderdiğimiz pek çok silaha ihtiyacımız var." dedi.

        Trump, "Umuyorum ki Tomahawkları göndermemize gerek olmayacak." şeklinde konuştu.

        Volodimir Zelenksiy ise Ukrayna dronları ile Tomahawkların karşılıklı alım satımının yapılması teklifinde bulunurken, Trump "Ukrayna çok iyi dron yapıyor." dedi.

        ABD Başkanı, Tomahawk'ı "çok tehlikeli bir silah" olarak nitelendirdi.

        İSPANYA AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı, İspanya'nın NATO'nun yüzde 5 hedefine riayet etmediğini ifade etmiş ve bu konudan ötürü rahatsızlığını dile getirmişti.

        Trump, bu konuyu tekrardan gündeme getirirken, bir basın mensubuna "İspanya'nın NATO'dan çıkarılıp çıkarılamayacağını" sordu.

        ABD Başkanı "İspanya, NATO'ya sadık değil." diye konuştu.

        Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilime de değinen Trump, bu konunun çözümünün kendisi açısından kolay olduğunu söyledi.

        Venezuela ile yaşanan gerilime dair de açıklamada bulunan Donald Trump " (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) Her şeyi teklif etti. Neden biliyor musun? Çünkü ABD ile uğraşmak istemiyor." dedi.

