Trump ile Zelenskiy bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Volodimir Zelenskiy'nin ceketiyle çok güzel göründüğü ifade etti.

Savaşla ilgili açıklamada bulunan Trump, savaşın bitmesini istediklerini belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de savaşı bitirmeyi istediğini dile getirdi.

Trump ayrıca, Putin'in zaman kazanmaya çalışma ihtimalinden ötürü endişesini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Vladimir Putin'in barışa hazır olmadığını söylerken, Donald Trump'ın savaşın bitmesi için yardımcı olabileceğini belirtti. ABD Başkanı'nın Orta Doğu'da ateşkes sağlamayı başarabildiğini söyleyen Zelenskiy, aynısını Ukrayna için yapmasını umduğunu ifade etti.

OLASI TOMAHAWK TEDARİKİNİ KONUŞTULAR

Ukrayna'ya Tomahawk tedarik edilip edilmeyeceğine dair konuşan Trump "Tomahawklara ihtiyacımız var. Bu bir problem. Parayı aşan bir konu. Tomahawklara ve Ukrayna'ya gönderdiğimiz pek çok silaha ihtiyacımız var." dedi.

Trump, "Umuyorum ki Tomahawkları göndermemize gerek olmayacak." şeklinde konuştu.

Volodimir Zelenksiy ise Ukrayna dronları ile Tomahawkların karşılıklı alım satımının yapılması teklifinde bulunurken, Trump "Ukrayna çok iyi dron yapıyor." dedi.