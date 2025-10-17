Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye başladı.
Fenerbahçe, 19 Ekim Pazar günü Kadıköy'de oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Kritik maçta kalede Tarık Çetin’in olması bekleniyor. Skriniar'ın cezası nedeniyle çıkamayacağı maçta stoperde Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde görev yapacak.
Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda ise Archie Brown forma giyecek.
Tedesco, orta sahada İsmail Yüksek ve Edson Alvarez’i; bu ikilinin önünde ise Marco Asensio’yu görevlendirmeyi düşünüyor.
Kerem’in sol kanatta maça başlaması durumunda ise Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile gol arayacak.
İtalyan teknik adam, hücum hattında değişiklik yapacak. Milli maçlardaki başarılı oyunuyla dikkat çeken Oğuz Aydın’ın sağ kanatta forma giyme ihtimali yüksek. Sol kanatta Nene Dorgeles’in oynaması halinde ileri uçta Kerem Aktürkoğlu olacak.