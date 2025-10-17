Habertürk
        Son dakika: Rıza dışı kürtaj iddiasında 2 doktora gözaltı!

        Rıza dışı kürtaj iddiası! 2 doktora adli kontrol kararı

        Zonguldak'ta C.K isimli kadına rızası dışında kürtaj yaptıkları iddia edilen 2 doktor gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan doktorlara, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün polis merkezine gidip imza atma şartı getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 12:28 Güncelleme: 17.10.2025 - 12:57
        Rıza dışı kürtaj iddiası! 2 doktora adli kontrol kararı
        Zonguldak'ta C.K. (27) isimli kadına rızası dışında kürtaj yaptıkları gerekçesiyle ‘İrtikap, ‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘Çocuk Düşürtme’ suçlarından 2 doktor gözaltına alındı. Doktorlar, Murat B. ve Ferhat T., adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre kentte, yaklaşık 1 yıl önce C.K. ve sevgilisi M.A. (27), bir özel hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı doktor Murat B.’ye başvurdu.

        C.K.’ye burada kürtaj işlemi yapıldı. İşlem sonrası içinde fetüs parçası kalan kadın, bu kez yine para karşılığı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan Ferhat B.’ye muayene olup kalan parçayı aldırmak için ikinci kez kürtaj yaptırdı.

        ESKİ SEVGİLİ ARANIYOR

        Kürtajdan bir süre sonra sevgilisi M.A.’nın terk ettiği kadın, 6 ay önce rızası dışında kürtaj yapıldığı ihbarında bulunarak sevgilisi M.A. ve 2 doktordan şikayetçi oldu. İhbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doktorlardan Murat B.’yi Ankara’da, Ferhat T.’yi ise Zonguldak’ta yakaladı. 2 doktor, ‘İrtikap’, ‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘Çocuk düşürtme’ suçlarından gözaltına alındı.

        Doktorların ifadelerinde, kadının rızası ile kürtaj yaptıklarını söyledikleri belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 doktor, Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Gözaltına alınan tıbbi sekreter Hilal K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Doktorların savcılıktaki işlemleri sürüyor. Kadından kürtaj ile alınan fetüsün kaç haftalık olduğunun belirlenmesi için numune Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ekiplerin M.A.’yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

        DOKTORLARA ADLİ KONTROL

        Adliyeye sevk edilen doktorlar Murat B. ve Ferhat T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doktorlara, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün polis merkezine gidip imza atma şartı getirildi.

        #Son dakika haberler
