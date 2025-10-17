Kurşun yağdıran şüphelilere polisten pusu!

İstanbul'da ilk olay, 28 Eylül günü saat 05.45’te Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Sevgi Sokak'ta meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kimliği belirsiz kişiler, araçla geldikleri iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırı sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İŞ YERİNE 14 KURŞUN SIKTILAR

Sabah iş yerine gelen çalışanlar, kurşunlanmış camları fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerinde 14 mermi isabet ettiğini tespit etti.

5 DAKİKA SONRA BAŞKA YERDE SİLAH SESLERİ

Polis, saldırının ardından bölgede detaylı araştırma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olaydan sadece 5 dakika sonra, Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi’nde havaya ateş açıldığı tespit edildi. Her iki olay yerinden toplanan boş kovanların balistik incelemesi sonucunda, kurşunların aynı silahtan ateşlendiği ortaya çıktı.

KALDIRIMDA DURAN 3 KİŞİYE ATEŞ ETTİLER

Soruşturmayı devralan Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, şüphelilerin saldırıyı, geldikleri otomobilin içinden gerçekleştirdiği saptandı. Soruşturma devam ederken, bir hafta sonra yine aynı bölgede benzer bir olay yaşandı. Bu kez, kaldırımda duran 3 kişiye araç içinden maskeli kişiler tarafından ateş açıldı. Kurşunlar hedeflerine isabet etmezken, şans eseri kimse yaralanmadı. Saldırının ardından şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçtı.