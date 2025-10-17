Habertürk
        TCMB'den BKM soruşturması açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB'den BKM'de gerçekleştirilen denetim sürecine ilişkin açıklama:

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Kart Merkezi'nde (BKM) yürütülen denetim sonucunda hazırlanan inceleme raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 12:25 Güncelleme: 17.10.2025 - 12:27
        TCMB'den BKM soruşturması açıklaması
        TCMB tarafından BKM'de gerçekleştirilen denetim sürecine ilişkin duyuru yapıldı.

        TCMB'nin, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda BKM'nin hissedarı olup, BKM’de belirli dönemlerde denetim faaliyeti gerçekleştirdiği belirtilen duyuruda, "Bu kapsamda, bankamız başkanlık makamının 6 Şubat 2024 tarihli onayı ile BKM’de TCMB Denetim Genel Müdürlüğünce bir denetim süreci başlatılmıştır" denildi.

        Duyuruda, "Yürütülen denetim sonucunda hazırlanan inceleme raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine, bankamızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuya ilişkin olarak devam eden yargı süreci, bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

