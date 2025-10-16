Habertürk
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor

        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor

        Giriş: 16 Ekim 2025 - 16:33 Güncelleme: 17 Ekim 2025 - 08:52

        Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, internetten hastalık arama durumunun yerini yapay zekaya bıraktığını ifade ederek, "İngiltere'de psikolog yerine yapay zekadan destek alan biri intihara sürüklendi. ABD'de tuz yerine ne kullanabileceğini soran bir kullanıcı ise sodyum bromür öneren yapay zeka nedeniyle hastanelik oldu. Bu tür olayların sayısı giderek artıyor. Yapay zeka emekleme aşamasında; dolayısıyla halüsinasyon görebiliyor yani olmayan bilgi ve belgeleri de kullanarak olmayan bir şeyler önerebilir. Dolayısıyla yapay zekayı mutlak doğru olarak görüp özellikle sağlık gibi hassas konularda yapay zekaya danışmak ciddi sorunları beraberinde getiriyor.

