Dövüş Efsanesi sinemada, Teoman sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında O da Bir Şey mi öne çıkıyor. Film, Söke'de doğup büyüyen otel görevlisi bir genç kızla, İstanbul'da yaşayan tanınmış bir yönetmenin iç içe geçen hayatlarını konu alıyor. Dövüş Efsanesi (The Smashing Machine) iki kez UFC ağır sıklet turnuva şampiyonu ve World Vale Tudo Şampiyonu olan Mark Kerr'in hayatını anlatıyor. Siyah Telefon 2 (Black Phone 2) The Grabber'ın elinden kurtulan tek kişi olan genç Finn'in bu kez kardeşiyle birlikte aynı kabusu yaşamasını konu ediniyor. Ben İyi Biri Olmadan Önce, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken bir yandan da iyi biri olarak kalmaya çalışan bir insanın mücadelesini beyazperdeye taşıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 29. İstanbul Tiyatro Festivali, 20 Ekim'de perdelerini açmaya hazırlanıyor. Mehmet Birkiye küratörlüğünde gerçekleştirilecek festivalin açılışı, bu yıl 80. yaşını kutlayan köklü dans topluluğu Scapino Ballet Rotterdam'ı Arvo Pärt'in ruhani müziğiyle buluşturan, yıldız koreograf Marcos Morau imzalı Katedral ile yapılacak. Jane Austen'ın Pride and Prejudice romanından uyarlanan Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey), güçlü kadrosu ve sahne enerjisiyle 24 Ekim'de Maximum Uniq Hall'de sezonun ilk gösterisiyle perdeyi açacak. Kenan Doğulu 19 ve 20 Ekim akşamı Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geliyor. Macar org virtüözü Marton Borsányi, 22 Ekim 2025 Çarşamba akşamı Sent Antuan Kilisesi'nde 6. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Org Festivali kapanış konserinde sahnede! Teoman Varoluşçuluk 101, 22 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak. Teoman, gösteride hayatın trajedisi, komedisi, gündelik hayatın felsefesi ve felsefesizliği, kişisel tarihi, başarısızlıkları ve insanlık durumu hakkında, müzikli bir gösteri sunacak. Sanatçı İnci Eviner'in Şüpheli Uzlaşmalar sergisi, 28 Ekim 2025'e kadar MSGSÜ Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilir. Sanatçı Nilbar Güreş'in Türkiye'deki ilk kapsamlı solo sergisi Kadife Bakış Arter'de ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.