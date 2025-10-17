Konya'nın Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde, 11 Şubat'ta Ayşe Kocabaş (35), akşam saatlerinde arabada tartıştığı arkadaşı Şuayip Demir'i (32) bıçaklayarak öldürmüştü.

SABAH CİNAYETİ BİLDİRDİ

Sabah durumu sağlık ekiplerine haber verdikten sonra polislerce gözaltına alınmıştı. Kocabaş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

OLAY ANINI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

AA'daki habere göre Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ayşe Kocabaş, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen Kocabaş, olay anını hatırlamadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

"BIÇAĞI SAVUNMA AMAÇLI SAVURDU"

Sanık avukatı, olay günü müvekkilinin maktul Şuayip Demir tarafından araçla alınıp ıssız bir yere götürüldüğünü ve darp edildiğini iddia ederek, "Müvekkilim daha önce de çok kez maktulden şiddet görmüş ve vücudunun çeşitli uzuvları maktulün şiddeti nedeniyle kırılmıştır.

"ŞİDDET GÖRÜYORDU" İDDİASI

Olay günü de gece vakti ıssız bir yerde arabada şiddet gören müvekkilim, arabada bulunan bıçağı, şiddetten kaçmasının mümkün olmadığını düşünerek kendini korumak amacıyla maktule bir kez savurmuştur. Olayda meşru savunma şartlarının oluştuğu açıktır. Müvekkilime ait darp raporu ve vücudundaki morluklar da bunu göstermektedir" ifadesini kullandı.