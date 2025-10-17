Habertürk
        Konya haberleri: Sevgilisini öldürmüştü... Mahkemeden haksız tahrik indirimi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Sevgilisini öldürmüştü... Mahkemeden haksız tahrik indirimi!

        Konya'da arabada tartıştığı erkek arkadaşı 32 yaşındaki Şuayip Demir'i, bıçaklayarak öldüren 35 yaşındaki Ayşe Kocabaş, karar duruşmasına çıktı. Mahkeme heyeti kadının, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçunu işlediğine hükmederek indirime gitti. İşte verilen ceza...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 08:10 Güncelleme: 17.10.2025 - 08:13
        Sevgilisini öldürmüştü... Mahkemeden haksız tahrik indirimi!
        Konya'nın Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde, 11 Şubat'ta Ayşe Kocabaş (35), akşam saatlerinde arabada tartıştığı arkadaşı Şuayip Demir'i (32) bıçaklayarak öldürmüştü.

        SABAH CİNAYETİ BİLDİRDİ

        Sabah durumu sağlık ekiplerine haber verdikten sonra polislerce gözaltına alınmıştı. Kocabaş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

        OLAY ANINI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

        AA'daki habere göre Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ayşe Kocabaş, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen Kocabaş, olay anını hatırlamadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

        "BIÇAĞI SAVUNMA AMAÇLI SAVURDU"

        Sanık avukatı, olay günü müvekkilinin maktul Şuayip Demir tarafından araçla alınıp ıssız bir yere götürüldüğünü ve darp edildiğini iddia ederek, "Müvekkilim daha önce de çok kez maktulden şiddet görmüş ve vücudunun çeşitli uzuvları maktulün şiddeti nedeniyle kırılmıştır.

        "ŞİDDET GÖRÜYORDU" İDDİASI

        Olay günü de gece vakti ıssız bir yerde arabada şiddet gören müvekkilim, arabada bulunan bıçağı, şiddetten kaçmasının mümkün olmadığını düşünerek kendini korumak amacıyla maktule bir kez savurmuştur. Olayda meşru savunma şartlarının oluştuğu açıktır. Müvekkilime ait darp raporu ve vücudundaki morluklar da bunu göstermektedir" ifadesini kullandı.

        Maktul Şuayip Demir'in avukatı ise eylemin tasarlayarak gerçekleştiğini ve olay anında maktulün baygın şekilde ön koltukta oturur durumda olduğunu savunarak, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

        TAKDİR İNDİRİMİYLE 13 YIL 4 AY HAPİS

        Mahkeme heyeti, sanığa, eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği kanaatiyle suçundan 16 yıl hapis cezası vererek, takdiri indirimle cezayı 13 yıl 4 aya düşürdü.

