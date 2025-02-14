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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: "Kahveye çok gittin" cinayeti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        "Kahveye çok gittin" cinayeti!

        Konya'da boş arazide, araç içinde göğsünden bıçaklanmış halde cansız bedeni bulunan 37 yaşındaki Şuayip Demir'in, beraber yaşadığı 35 yaşındaki Ayşe K., tarafından kahveye gitme tartışması sonrasında öldürüldüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 08:56 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:07
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        "Kahveye çok gittin" cinayeti!
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        Konya'da olay, geçtiğimiz salı günü saat 07.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, boş arazide park halinde bulunan aracın içinde bir kişinin kendini bıçakladığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'daki habere göre sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde 37 yaşındaki Şuayip Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        SIK SIK KAHVEYE GİDİYORSUN KAVGASI

        Araçta bulunan Şuayip Demir'in yanında bulunan ve beraber yaşadığı 35 yaşındaki Ayşe K. ilk ifadesinde, 3 yıldır birlikte yaşadığı Şuayip Demir'in sık sık kahveye gittiği için tartıştıklarını, olaydan önceki gün akşam da kahvedeyken yanına gittikten sonra alkol alarak arabayla bulundukları yere geldiklerini, kendisinin arka koltukta uyuya kaldığını, sabah uyandığında ise Şuayip Demir'i göğsünden bıçaklanmış halde hareketsiz halde bulduğunu söyledi.

        İNTİHAR SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞMIŞ

        Kadının çelişkili ifadelerinden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ayşe K.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde ise, çıkan tartışma sonucu Şuayip Demir'i bıçaklayarak öldürdüğünü daha sonra intihar süsü vermeye çalıştığını itiraf etti.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ayşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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