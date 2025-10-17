Meteoroloji uyardı! Yağmur ile sis ve pus görülebilir
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ile Sinop ve Samsun çevreleri yağmurlu; Marmara, Ege ve Karadeniz'de sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzeyde 2 ila 4 derece artması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Sinop çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık