        Son dakika: Meteoroloji uyardı! Yağmur ile sis ve pus görülebilir | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Yağmur ile sis ve pus görülebilir

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ile Sinop ve Samsun çevreleri yağmurlu; Marmara, Ege ve Karadeniz'de sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzeyde 2 ila 4 derece artması bekleniyor

        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 07:11 Güncelleme: 17.10.2025 - 08:26
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 22°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 21°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 24°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 19°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 21°

        Adana

        Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 26°

        Gaziantep

        Güneşli 26°

        Ağrı

        Güneşli 18°

        Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        BURSA °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı çok bulutlu, Sinop çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

