        Yunanistan parlamentosunda 'Türkiye' tartışması: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk" | Dış Haberler

        Yunanistan parlamentosunda 'Türkiye' tartışması: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"

        Yunanistan parlamentosu, Başbakan Miçotakis ve muhalefet lideri Androulakis arasında bir 'Türkiye' tartışmasına sahne oldu. Miçotakis, hükümetinin Türkiye'ye yönelik politikasını savundu ve Yunan egemenliğini korurken gerilimi azaltmayı amaçladığını belirtti. PASOK Genel Başkanı Androulakis ise "Trump, Erdoğan'ı övüp güvenliğin garantörü ilan ederken, biz de diğer Avrupa ülkeleriyle dekor olduk." ifadeleriyle Miçotakis'i eleştirdi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 17:23 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:23
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunanistan parlamentosunda iktidar ve muhalefet arasında 'Türkiye' gerilimi yaşandı.

        Başbakan Kiriakos Miçotakis, parlamentoda dış ilişkilerle ilgili bir tartışma sırasında hükümetinin Türkiye'ye yönelik politikasını savundu ve Yunan egemenliğini korurken gerilimi azaltmayı amaçladığını belirtti:

        "Neden bazı insanlar Türkiye ile 'sakin sular' politikasını eleştiriyor? Biz gerginlik mi istiyoruz?"

        Yunanistan'ın Türkiye ile çözülmemiş tek sorunun Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının sınırlandırılması olduğu yönündeki tutumunda kararlı olduğunu yineledi:

        "Yunanistan komşumuzdan casus belli'yi (savaş tehdidi) kaldırmasını istiyor ve çözülmemiş tek meselenin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının sınırlandırılması olduğunda ısrar ediyor."

        Mitsotakis sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu askıda kalan konu üzerinde esaslı bir görüşme yapmayı başarana kadar, anavatanımız bir plan ve sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir."

        Mitsotakis ayrıca Yunanistan'ın caydırıcı gücünü korumasının önemini vurguladı ve hükümetin 28 milyar avroluk yeni savunma programının ülkenin savunmasını güçlendirmeye yönelik kritik bir adım olduğunun altını çizdi:

        "Ulusumuzun hedefi her zaman potansiyel düşmanlara karşı niteliksel üstünlüğü korumak olmuştur. Ve ilk kez bu hedefe ulaşıldığını söyleyebileceğimize inanıyorum."

        Mitsotakis sözlerinin sonunda dış politika kararlarında birlik ve sorumluluk çağrısında bulundu.

        Muhalefet liderinden eleştiri

        Başbakanın açıklamaları, muhalefet sıraları tarafından birçok kez bölünürken, birçok muhalif vekil Miçotakis'in politikasını eleştirdi.

        Bunlar arasında PASOK lideri Nikos Androulakis, Türkiye ile ilişkiler, Gazze ve Sina'daki Azize Katerina Manastırı da dahil olmak üzere çeşitli cephelerde itirazlarını dile getirdi.

        Androulakis, Türkiye konusunda PASOK'un diyaloğu desteklediğini ancak bunun hayal değil sonuç getirecek bir diyalog olması gerektiğini öne sürerken, "Trump, Erdoğan'ı övüp güvenliğin garantörü ilan ederken, biz de diğer Avrupa ülkeleriyle dekor olduk." ifadeleriyle Miçotakis'i eleştirdi.

