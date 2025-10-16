Yunanistan parlamentosunda 'Türkiye' tartışması: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"

Yunanistan parlamentosunda iktidar ve muhalefet arasında 'Türkiye' gerilimi yaşandı.

Başbakan Kiriakos Miçotakis, parlamentoda dış ilişkilerle ilgili bir tartışma sırasında hükümetinin Türkiye'ye yönelik politikasını savundu ve Yunan egemenliğini korurken gerilimi azaltmayı amaçladığını belirtti:

"Neden bazı insanlar Türkiye ile 'sakin sular' politikasını eleştiriyor? Biz gerginlik mi istiyoruz?"

Yunanistan'ın Türkiye ile çözülmemiş tek sorunun Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının sınırlandırılması olduğu yönündeki tutumunda kararlı olduğunu yineledi:

"Yunanistan komşumuzdan casus belli'yi (savaş tehdidi) kaldırmasını istiyor ve çözülmemiş tek meselenin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının sınırlandırılması olduğunda ısrar ediyor."

Mitsotakis sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu askıda kalan konu üzerinde esaslı bir görüşme yapmayı başarana kadar, anavatanımız bir plan ve sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir."

Mitsotakis ayrıca Yunanistan'ın caydırıcı gücünü korumasının önemini vurguladı ve hükümetin 28 milyar avroluk yeni savunma programının ülkenin savunmasını güçlendirmeye yönelik kritik bir adım olduğunun altını çizdi: