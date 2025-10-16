İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, SBK Holding’in kurucusu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

PARAMOUNT OTELİ'NE EL KONULDU

Otelin eski yöneticisi Şaban Kayıkçı’nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş adına kayıtlı Bodrum Torba’daki The Plaza Bodrum isimli Otel ile şüpheli Şaban Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine TMSF kayyım olarak atandı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ FİRARİ

Operasyon kapsamında, Ekba Holding Yönetim Kurulu başkanı Cihan Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın şirketlerinde yönetici olan Çağlar Şendil, Paramount otelin eski işletmecisi iş insanı Şaban Kayıkçı, Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding’in eski yönetim kurulu başkanı Avukat Sinan Görkem Gökçe ve Avukat Melike Yüksel gözaltına alındı. Başka bir dava dosyası kapsamında araması olan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın ise ABD’de olduğu bilinirken, hakkında gözaltı kararı bulunan şirket yöneticisi Alpan Keskin’in de ABD’de olduğu düşünülüyor.