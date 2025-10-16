Konut fiyatlarında dolar bazlı yükseliş
2025 yılının 3. çeyreği için konut fiyat verileri ortaya çıktı. 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı Türkiye genelinde 4 milyon 256 bin TL, İstanbul'da ise 6 milyon 876 bin TL oldu. Dolar bazında hem Türkiye ortalamasında hem de 3 büyük şehirde fiyatlar arttı. Ankara dolar bazında tarihe zirvesine ulaşırken, İstanbul ve İzmir zirve rakamlarından yaklaşık yüzde 10 uzakta... Habertürk.com'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberi...
TCMB, 2025'in 3. çeyreğine dair konut fiyat verilerini açıkladı.
Türkiye'de ortalama konut fiyatı metrekare başına 42 bin 557 TL'ye yükseldi. Metrekare başına fiyat ortalaması İstanbul'da 68 bin 764 TL, Ankara'da 38 bin 551 TL, İzmir'de ise 47 bin 66 TL'ye çıktı.
DOLAR BAZINDA DA ARTIŞ YAŞANDI
Konut fiyatlarında dolar bazında 2. çeyrekten 3. çeyreğe yaşanan değişime bakıldığında kurdaki artışa rağmen yükseliş yaşandığı görüldü.
Metrekare başında Türkiye ortalaması 1044 dolar, İstanbul ortalaması 1687 dolar, Ankara ortalaması 946 dolar, İzmir ortalaması ise 1155 dolara yükseldi.
ANKARA DOLAR BAZINDA ZİRVEDE, İSTANBUL ZİRVEDEN UZAKTA
Türkiye ortalaması, 2023'ün 2. çeyreğinde 1157 dolar ile zirveyi gördü. İstanbul aynı çeyrekte 1879 dolar ile İzmir ise 1256 dolar ile en yüksek rakamlara ulaştı. Ankara ise 2024'ün 1. çeyreğinden beri sürekli rekor tazeleyerek yükselişini sürdürüyor. Başkent 2025'in 3. çeyreğindeki 946 dolarla kendi zirvesini gördü.