Konut fiyatlarında dolar bazlı yükseliş

TCMB, 2025'in 3. çeyreğine dair konut fiyat verilerini açıkladı.

Türkiye'de ortalama konut fiyatı metrekare başına 42 bin 557 TL'ye yükseldi. Metrekare başına fiyat ortalaması İstanbul'da 68 bin 764 TL, Ankara'da 38 bin 551 TL, İzmir'de ise 47 bin 66 TL'ye çıktı.

100 M2'LİK ORTALAMA KONUT FİYATI TÜRKİYE İSTANBUL ANKARA İZMİR 4.255.660 6.876.390 3.855.120 4.706.640

DOLAR BAZINDA DA ARTIŞ YAŞANDI

Konut fiyatlarında dolar bazında 2. çeyrekten 3. çeyreğe yaşanan değişime bakıldığında kurdaki artışa rağmen yükseliş yaşandığı görüldü.

Metrekare başında Türkiye ortalaması 1044 dolar, İstanbul ortalaması 1687 dolar, Ankara ortalaması 946 dolar, İzmir ortalaması ise 1155 dolara yükseldi.

100 M2'LİK ORTALAMA KONUT FİYATI ($) TÜRKİYE İSTANBUL ANKARA İZMİR 104.415 168.716 94.587 115.480

ANKARA DOLAR BAZINDA ZİRVEDE, İSTANBUL ZİRVEDEN UZAKTA

Türkiye ortalaması, 2023'ün 2. çeyreğinde 1157 dolar ile zirveyi gördü. İstanbul aynı çeyrekte 1879 dolar ile İzmir ise 1256 dolar ile en yüksek rakamlara ulaştı. Ankara ise 2024'ün 1. çeyreğinden beri sürekli rekor tazeleyerek yükselişini sürdürüyor. Başkent 2025'in 3. çeyreğindeki 946 dolarla kendi zirvesini gördü.

ZİRVEDEN NE KADAR UZAKTALAR? TÜRKİYE İSTANBUL ANKARA İZMİR 1157 1879 946 1256 1044 1687 946 1155 % - 9.76 % -10.21 0 % -11,22

