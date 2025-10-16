Habertürk
        Haberler Ekonomi Emlak Konut fiyatlarında dolar bazlı yükseliş - Emlak Haberleri

        Konut fiyatlarında dolar bazlı yükseliş

        2025 yılının 3. çeyreği için konut fiyat verileri ortaya çıktı. 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı Türkiye genelinde 4 milyon 256 bin TL, İstanbul'da ise 6 milyon 876 bin TL oldu. Dolar bazında hem Türkiye ortalamasında hem de 3 büyük şehirde fiyatlar arttı. Ankara dolar bazında tarihe zirvesine ulaşırken, İstanbul ve İzmir zirve rakamlarından yaklaşık yüzde 10 uzakta... Habertürk.com'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberi...

        Giriş: 16.10.2025 - 11:54 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:54
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        TCMB, 2025'in 3. çeyreğine dair konut fiyat verilerini açıkladı.

        Türkiye'de ortalama konut fiyatı metrekare başına 42 bin 557 TL'ye yükseldi. Metrekare başına fiyat ortalaması İstanbul'da 68 bin 764 TL, Ankara'da 38 bin 551 TL, İzmir'de ise 47 bin 66 TL'ye çıktı.

        100 M2'LİK ORTALAMA KONUT FİYATI
        TÜRKİYE İSTANBUL ANKARA İZMİR
        4.255.660 6.876.390 3.855.120 4.706.640

        DOLAR BAZINDA DA ARTIŞ YAŞANDI

        Konut fiyatlarında dolar bazında 2. çeyrekten 3. çeyreğe yaşanan değişime bakıldığında kurdaki artışa rağmen yükseliş yaşandığı görüldü.

        Metrekare başında Türkiye ortalaması 1044 dolar, İstanbul ortalaması 1687 dolar, Ankara ortalaması 946 dolar, İzmir ortalaması ise 1155 dolara yükseldi.

        100 M2'LİK ORTALAMA KONUT FİYATI ($)
        TÜRKİYE İSTANBUL ANKARA İZMİR
        104.415 168.716 94.587 115.480

        ANKARA DOLAR BAZINDA ZİRVEDE, İSTANBUL ZİRVEDEN UZAKTA

        Türkiye ortalaması, 2023'ün 2. çeyreğinde 1157 dolar ile zirveyi gördü. İstanbul aynı çeyrekte 1879 dolar ile İzmir ise 1256 dolar ile en yüksek rakamlara ulaştı. Ankara ise 2024'ün 1. çeyreğinden beri sürekli rekor tazeleyerek yükselişini sürdürüyor. Başkent 2025'in 3. çeyreğindeki 946 dolarla kendi zirvesini gördü.

        ZİRVEDEN NE KADAR UZAKTALAR?
        TÜRKİYE İSTANBUL ANKARA İZMİR
        1157 1879 946 1256
        1044 1687 946 1155
        % - 9.76 % -10.21 0 % -11,22
