Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!

        Muğla'nın Milas ilçesinde, 'alacak' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 34 yaşındaki Halil İbrahim Tuzcu ve 19 yaşındaki Ali Taha Demir yaşamını yitirdi. Şüpheli 18 yaşındaki M.A.Ö., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:24 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da olay, saat 11.30 sıralarında, Milas-Yatağan yolundaki yem fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; Halil İbrahim Tuzcu (34), Ali Taha Demir (19) ve M.A.Ö. (18) arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı.

        İKİSİNE DE KURŞUN YAĞDIRDI

        DHA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda M.A.Ö., tabancayla Tuzcu ve Demir'e ateş açtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Tuzcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi, Demir ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

        Tüm müdahalelere rağmen Demir de kurtarılamadı. Olayla ilgili şüpheli M.A.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        Savcının inlemesinin ardından Demir ve Tuzcu'nun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muğla
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru