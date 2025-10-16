Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
Muğla'nın Milas ilçesinde, 'alacak' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 34 yaşındaki Halil İbrahim Tuzcu ve 19 yaşındaki Ali Taha Demir yaşamını yitirdi. Şüpheli 18 yaşındaki M.A.Ö., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Muğla'da olay, saat 11.30 sıralarında, Milas-Yatağan yolundaki yem fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; Halil İbrahim Tuzcu (34), Ali Taha Demir (19) ve M.A.Ö. (18) arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı.
İKİSİNE DE KURŞUN YAĞDIRDI
DHA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda M.A.Ö., tabancayla Tuzcu ve Demir'e ateş açtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Tuzcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi, Demir ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Tüm müdahalelere rağmen Demir de kurtarılamadı. Olayla ilgili şüpheli M.A.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Savcının inlemesinin ardından Demir ve Tuzcu'nun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.