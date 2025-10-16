Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kara para soruşturmasında 5 gözaltı | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Sezgin Baran Korkmaz’a kara para ve tefecilik operasyonu!

        Sabah yapılan kara para operasyonuyla firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sezgin Baran Korkmaz'ın kendi şirket yöneticileri ve Cihan Ekşioğlu'nun da aralarında bulunduğu bir ekibin, borçlarını ödeyemez duruma düşen bir firmanın Bodrum'daki otellerine çöktüğü iddia ediliyor. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 16.10.2025 - 10:25 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, SBK Holding’in kurucusu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        SEZGİN BARAN KORKMAZ FİRARİ

        Operasyon kapsamında, Ekba Holding Yönetim Kurulu başkanı Cihan Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın şirketlerinde yönetici olan Çağlar Şendil, Paramount otelin eski işletmecisi iş insanı Şaban Kayıkçı, Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding’in eski yönetim kurulu başkanı Avukat Sinan Görkem Gökçe ve Avukat Melike Yüksel gözaltına alındı. Başka bir dava dosyası kapsamında araması olan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın ise ABD’de olduğu bilinirken, hakkında gözaltı kararı bulunan şirket yöneticisi Alpan Keskin’in de ABD’de olduğu düşünülüyor.

        OTELLERE ÇÖKTÜLER İDDİASI

        Savcılığın bilgi notunda, şüphelilerin, Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'nin borcunu ödeyemeyecek duruma düşmesinden yararlandıkları iddia edildi. 2019 yılı ve devamında bu şirketi, yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve bu borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri anlatıldı.

        Yine ayrıca söz konusu şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum’da bulunan The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) olan otelin de üst hakkını devraldıkları ve oteli işlettikleri ifade edildi.

        CEZA ALMIŞTI

        SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan yargılama yapılmıştı. Sezgin Baran Korkmaz bu dava kapsamında, 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Bu cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Sezgin Baran Korkmaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesinde büyük heyecan
        5G ihalesinde büyük heyecan
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?