İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, SBK Holding’in kurucusu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ FİRARİ

Operasyon kapsamında, Ekba Holding Yönetim Kurulu başkanı Cihan Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın şirketlerinde yönetici olan Çağlar Şendil, Paramount otelin eski işletmecisi iş insanı Şaban Kayıkçı, Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding’in eski yönetim kurulu başkanı Avukat Sinan Görkem Gökçe ve Avukat Melike Yüksel gözaltına alındı. Başka bir dava dosyası kapsamında araması olan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın ise ABD’de olduğu bilinirken, hakkında gözaltı kararı bulunan şirket yöneticisi Alpan Keskin’in de ABD’de olduğu düşünülüyor.

OTELLERE ÇÖKTÜLER İDDİASI

Savcılığın bilgi notunda, şüphelilerin, Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş'nin borcunu ödeyemeyecek duruma düşmesinden yararlandıkları iddia edildi. 2019 yılı ve devamında bu şirketi, yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları ve bu borcu faiz almak suretiyle müşteki şirkete verdikleri anlatıldı.