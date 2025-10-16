Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Yunus Akgün için İtalya iddiası! - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün için İtalya iddiası!

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün hakkında İtalya basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 11:20 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da Yunus Akgün için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        2

        İtalya basınından Foot Italia'a yer alan habere göre; Serie A ekibi Atalanta, milli futbolcuya talip oldu.

        3

        Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Atalanta'nın, ilk hedeflerinden birinin Yunus Akgün olduğu kaydedildi.

        4

        Bergamo ekibinin, ismi Galatasaray ile de anılan takımın yıldız ismi Ademola Lookman'ın kulüpten ayrılması halinde Yunus için resmi temaslara başlaması bekleniyor.

        5

        Haberde ayrıca Galatasaray'ın, 25 yaşındaki milli futbolcuyu kolay kolay bırakmayacağı da ifade edildi.

        6

        Yunus Akgün, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkarken, 3 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Sağanak yağmur ve sis uyarısı
        Sağanak yağmur ve sis uyarısı
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?