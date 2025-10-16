Yunus Akgün için İtalya iddiası!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün hakkında İtalya basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da Yunus Akgün için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalya basınından Foot Italia'a yer alan habere göre; Serie A ekibi Atalanta, milli futbolcuya talip oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Atalanta'nın, ilk hedeflerinden birinin Yunus Akgün olduğu kaydedildi.
Bergamo ekibinin, ismi Galatasaray ile de anılan takımın yıldız ismi Ademola Lookman'ın kulüpten ayrılması halinde Yunus için resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Haberde ayrıca Galatasaray'ın, 25 yaşındaki milli futbolcuyu kolay kolay bırakmayacağı da ifade edildi.
Yunus Akgün, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkarken, 3 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu.