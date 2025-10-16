Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...

Aksaray'da yürekleri yakan olay, önceki gece saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi 4105 Sokak'ta 4 katlı binan 1'inci katında meydana geldi.

Köyden evine dönen Mehmet Ölmez, kapıyı açıp girdiği evde 3 yıllık eşi Meryem (21) ve oğlu Halil İbrahim Ölmez'i (1) kanepede hareketsiz yatarken buldu.

DHA'daki habere göre Ölmez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen Meryem Ölmez’i ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Halil İbrahim Ölmez’i de özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan anne ve oğlu doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Çağırılan doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, evdeki sızıntı nedeniyle gaz akışını kesti. Anne ve oğulun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.

Eşini ve oğlunu evde cansız bulan Mehmet Ölmez'in, havanın soğuk olması nedeniyle onları yanlarında götürmediği, döndüğünde de acı manzarayla karşılaştığı öğrenildi. Meryem Ölmez'in ise oğlu Halil İbrahim'e yemek yedikten sonra kanepeye uzandıkları ve sonrasında da zehirlendikleri belirtildi.

BALKON CAMLA KAPLANDI, DOĞAL GAZ BORUSU İÇERİDE KALDI

İHA'daki habere göre öte yandan anne ile oğlunun ölümüyle ilgili çok önemli ayrıntı da ortaya çıktı. Doğal gaz borusunun balkonda olduğu, balkonun ise camla kaplandıktan sonra doğal gaz borusunun çıkışının camdan dışarı yapılmadığı tespit edildi.

"BACA KESİNLİKLE DIŞ ORTAMDA OLMALI"

Makine Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Osman Özer, "Olay şu şekilde meydana geliyor; bacanın sonradan yapılan cam balkonun içinde kalmasıyla birlikte zehirli gaz ortam içine doluyor, insanlar da genelde uyku esnasında oldukları için zehirlenme meydana geliyor. Buna alınabilecek önlem öncelikle bacanın her ne şartta olursa olsun dış ortama açık olması gerekiyor. Cihazların kontrollerinin yetkili servisler tarafından yapılması, bununla birlikte gaz alarm cihazlarının kullanılması gerekiyor" dedi.