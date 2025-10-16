Küçük çocuklar neden yabancı dilleri daha hızlı öğrenir ve öğrenme kaç yaşında duraklamaya başlar?

Küçük yaşta başlayan yabancı dil eğitimi yalnızca kelime öğretmiyor; beynin yapısını, empatiyi ve düşünme biçimini değiştiriyor. Ancak bilim, yetişkinlerin de kendi avantajlarına sahip olduğunu söylüyor. İşte çocukların neden dilleri hızla öğrendiği ve yetişkinlerin bunu nasıl yakalayabileceğine dair son araştırmalar...

BEYNİN ALTIN ÇAĞI: DİLİN DOĞAL EDİNİMİ

Bilim insanları küçük çocukların bir dili “öğrenmediğini”, onu “edindiğini” söylüyor. Yani çocuklar kelimeleri ve kuralları ezberlemiyor; yalnızca çevrelerini dinleyerek, anlamadan bile anlamaya başlıyorlar. Bunun temel nedeni, erken yaşlarda beynin nöron bağlantılarının çok hızlı kurulması. Bu dönemde beyin, her yeni ses ve kelimeye açık bir sünger gibi davranıyor.

Londra’daki iki dilli bir anaokulunda yapılan gözlemler, çocukların bir dili diğerine karıştırmadan kolayca geçiş yapabildiğini gösterdi. Uzmanlar bunun “doğal edinim” süreci sayesinde olduğunu belirtiyor. Çocuklar dili farkında olmadan içselleştirirken, yetişkinler kuralları çözmeye ve anlamaya çalışıyor.

12 YAŞ DÖNÜM NOKTASI: ÖĞRENME HANGİ YAŞTA ZORLAŞIR?

Ghent Üniversitesi’nden Dr. Eleonore Smalle, dil öğrenme hızının ergenlik başlangıcında, yani yaklaşık 12 yaş civarında yavaşlamaya başladığını belirtiyor. Bunun nedeni, beynin bu dönemde “bilinçli öğrenme” sistemini devreye sokması.

Çocukken kullanılan bilinçsiz öğrenme sistemi –örneğin bir kelimeyi fark etmeden ezberleme– yerini dikkat, analiz ve farkındalık gerektiren bilinçli sisteme bırakıyor. Bu durum, yetişkinlerin dili daha kuralcı biçimde öğrenmesine neden oluyor. Ancak bu farkındalık, bazen doğal edinimin önüne geçiyor. Yetişkinler yeni bir dili öğrenirken çoğu zaman ana dillerinin kalıplarını referans alıyor; bu da çeviri hatalarına ve kuralların karışmasına yol açabiliyor. Çocuklar ise kendi oyunları içinde, farkında olmadan yeni kelimeleri günlük konuşmalarına dahil ediyor ve böylece hafızalarına kalıcı biçimde yerleştiriyor. ÇOCUKLARIN ÖĞRENME AVANTAJI Araştırmalar, üç yaşından itibaren çocukların yabancı dillerle kolaylıkla tanışabileceğini, altı ila on yaş arası dönemin ise akıcı konuşma için en verimli zaman olduğunu gösteriyor. Bu yaş aralığında çocuklar, kelimeleri yalnızca öğrenmiyor; doğru aksanla telaffuz edebiliyor, tonlamaları taklit ediyor ve doğal bir ritim yakalıyor. Bilingual (iki dilli) çocuklarda yapılan beyin görüntüleme çalışmaları, gri madde yoğunluğunun arttığını ortaya koydu. Bu, bilişsel gücü ve problem çözme becerilerini destekliyor. Aynı zamanda empati yeteneği gelişiyor; çünkü çocuk farklı kültürlerin bakış açılarını anlamaya başlıyor.