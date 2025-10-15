Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Kenan Yıldız ve Arda Güler, Golden Boy'da finale yükseldi!

        Avrupa'da en iyi genç futbolcuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülü için geri sayıma geçilirken, milli futbolcularımız Kenan Yıldız ve Arda Güler, finale kalan 25 oyuncu arasına girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 21:16 Güncelleme: 15.10.2025 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Golden Boy'da büyük gurur!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa'da genç futbolculara verilen en prestijli ödül olarak kabul edilen Golden Boy 2025'te finale kalan 25 oyuncu belli oldu.

        İtalya'nın ünlü spor gazetesi Tuttosport tarafından verilen dev ödül için açıklanan 25 kişilik listede milli futbolcular Kenan Yıldız ve Arda Güler de yer aldı.

        "Football Benchmark Index" verilerine göre belirlenen ilk 20 isim arasında şu oyuncular yer aldı:

        • Pau Cubarsí (FC Barcelona)

        • Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

        • Dean Huijsen (Real Madrid CF)

        • Kenan Yıldız (Juventus FC)

        • Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC)

        • Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain FC)

        • Arda Güler (Real Madrid CF)

        • Franco Mastantuono (Real Madrid CF)

        • Ethan Nwaneri (Arsenal FC)

        • Jorrel Hato (Chelsea FC)

        • Geovany Quenda (Sporting CP)

        • Estevão (Chelsea FC)

        • Leny Yoro (Manchester United FC)

        • Senny Mayulu (Paris Saint-Germain FC)

        • Nico O'Reilly (Manchester City FC)

        • Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)

        • Victor Froholdt (FC Porto)

        • Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur)

        • Archie Gray (Tottenham Hotspur)

        • Mamadou Sarr (RC Strasbourg)

        Ayrıca jüri tarafından belirlenen "Wild Card" kategorisinde 5 genç oyuncu daha listeye dahil edildi. İşte o isimler:

        • Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)

        • Francesco Pio Esposito (Inter FC)

        • Rodrigo Mora (FC Porto)

        • Giovanni Leoni (Liverpool FC)

        • Aleksandar Stanković (Club Brugge)

        Golden Boy 2025'in kazananı kasım ayında açıklanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin Şara ile görüştü
        Putin Şara ile görüştü
        "Savaş bitmezse Rusya bedel ödeyecek"
        "Savaş bitmezse Rusya bedel ödeyecek"
        15 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        15 yaşındaki Emre'nin kafa kafaya ölümü!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Korkutan haber! Son 52 yılın en acı rekoru!
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak