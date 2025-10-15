Habertürk
        15 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 15 Ekim 2025 - 17:04 Güncelleme: 15 Ekim 2025 - 17:09

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 15 Ekim 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Moskova'da Suriye lideri Şara ile bir araya geldi

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu: Kapınıza kim gelirse gelsin, onun derdi ile hemdert olacak, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Aslolan milletimizin duasına mazhar olmaktır

        * Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 2026 nisan ayında 5G'nin ilk sinyallerini almaya başlayacağız

        * Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

        * Bizim Çocuklar adım adım Dünya Kupası'na gidiyor... 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti

        * İnstagram'da 18 yaşın altındaki kullanıcılara, sadece "13 yaş ve üzeri" için belirlenmiş zararsız içerikler gösterilecek

