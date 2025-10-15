15 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 15 Ekim 2025'in öne çıkan haberleri...

* Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Moskova'da Suriye lideri Şara ile bir araya geldi

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu: Kapınıza kim gelirse gelsin, onun derdi ile hemdert olacak, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Aslolan milletimizin duasına mazhar olmaktır

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 2026 nisan ayında 5G'nin ilk sinyallerini almaya başlayacağız

* Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

* Bizim Çocuklar adım adım Dünya Kupası'na gidiyor... 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti

* İnstagram'da 18 yaşın altındaki kullanıcılara, sadece "13 yaş ve üzeri" için belirlenmiş zararsız içerikler gösterilecek