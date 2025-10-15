5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansının özel yayınında 5G teknolojisine geçiş süreci ve 16 Ekim'de gerçekleşecek 5G ihalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

5G ihalesinde başlangıç bedelinin 2 milyar 125 milyon dolar olacağını söyleyen Bakan Uraloğlu "Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abone olduğunu belirterek, "22 milyon cep telefonu 5G'ye uyumlu. 2G'ye sahip olanlar hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

REKLAM

"2029'da biten 2G ve 3G sözleşmelerini 5G ihalesiyle birlikte otomatik olarak uzatacağız."

Bakan Uraloğlu: "2026 nisan ayında 5Gnin ilk sinyallerini almaya başlayacağız"

Devamı gelecek...