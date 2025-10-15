Habertürk
        Galatasaray'da Mauro Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!

        Sakatlığını atlattıktan sonra bu sezon oynadığı maçlarda 75 dakikada bir gole etki eden Mauro Icardi, Galatasaray'da tarihe geçmeye hazırlanıyor.

        Giriş: 15.10.2025 - 10:21 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:27
        1

        Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde sakat olan ve geri döndükten sonra da Galatasaray'ın skor yükünü üstlenen Mauro Icardi, tarihe geçmeye hazırlanıyor.

        2

        2022 yazından beri sarı-kırmızılılarda forma giyen Arjantinli yıldız, en çok gol atan yabancı futbolcu olmaya adım adım yaklaşıyor.

        3

        Bu sezon çıktığı 9 maçta 373 dakika sahada kalmasına karşın 5 gol kaydeden 32 yaşındaki santrfor, 7 gol daha atarsa Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak zirveye oturacak.

        4

        İşte Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular...

        5

        7- VICTOR OSIMHEN

        47 maç: 40 gol*

        6

        6- XHEVAT PREKAZI

        214 maç: 41 gol

        7

        5- WESLEY SNEIJDER

        175 maç: 45 gol

        8

        4- BAFETIMBI GOMIS

        86 maç: 51 gol

        9

        3- MILAN BAROS

        116 maç: 61 gol

        10

        2- MAURO ICARDI

        96 maç: 66 gol*

        11

        1- GHEORGHE HAGI

        192 maç: 72 gol

