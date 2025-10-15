Galatasaray'da Mauro Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
Sakatlığını atlattıktan sonra bu sezon oynadığı maçlarda 75 dakikada bir gole etki eden Mauro Icardi, Galatasaray'da tarihe geçmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde sakat olan ve geri döndükten sonra da Galatasaray'ın skor yükünü üstlenen Mauro Icardi, tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2022 yazından beri sarı-kırmızılılarda forma giyen Arjantinli yıldız, en çok gol atan yabancı futbolcu olmaya adım adım yaklaşıyor.
Bu sezon çıktığı 9 maçta 373 dakika sahada kalmasına karşın 5 gol kaydeden 32 yaşındaki santrfor, 7 gol daha atarsa Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak zirveye oturacak.
İşte Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular...
7- VICTOR OSIMHEN
47 maç: 40 gol*
6- XHEVAT PREKAZI
214 maç: 41 gol
5- WESLEY SNEIJDER
175 maç: 45 gol
4- BAFETIMBI GOMIS
86 maç: 51 gol
3- MILAN BAROS
116 maç: 61 gol