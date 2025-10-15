Bu gözyaşları duygusallıktan değil! Esnediğimizde neden gözlerimiz yaşarır?

Esnemek, vücudun en doğal reflekslerinden biridir. Genellikle uykulu, yorgun ya da sıkılmış olduğumuzda kendiliğinden gerçekleşir. Ancak bu sıradan refleksin beraberinde getirdiği ilginç bir durum vardır: Gözlerin yaşarması. Peki, neden her esnediğimizde gözlerimizden birkaç damla yaş gelir? Bu durum sadece bir tesadüf müdür, yoksa bedensel bir mekanizmanın sonucu mu?

YÜZ KASLARININ ETKİSİ

Esneme sırasında yüz kaslarımız yoğun biçimde çalışır. Özellikle göz çevresindeki kaslar, ağız genişçe açıldığında gerilir. Bu gerilme, gözyaşı bezlerine baskı yapar. Gözyaşı bezleri, gözün üst dış kısmında yer alır ve bu baskı sonucunda bir miktar sıvı salgılar.

Yani aslında esnerken gözyaşının akmasının nedeni duygusal değil, tamamen fizyolojiktir. Bu refleks, gözün nem dengesini korumaya yardımcı olur.

GÖZYAŞI KANALLARININ ROLÜ

Gözyaşları yalnızca ağladığımızda değil, göz yüzeyini temizlemek ve nemlendirmek için de üretilir. Ancak esneme sırasında göz kapaklarının sık sık kapanıp açılması, gözyaşı kanallarının normalden fazla çalışmasına yol açar.