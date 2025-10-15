Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bu gözyaşları duygusallıktan değil! Esnediğimizde neden gözlerimiz yaşarır?

        Bu gözyaşları duygusallıktan değil! Esnediğimizde neden gözlerimiz yaşarır?

        Esnediğinizde gözlerinizin dolduğunu fark ettiniz mi? Çoğu kişi bu durumu duygusal bir tepkiyle karıştırsa da aslında tamamen fizyolojik bir süreçtir. Yüz kaslarımızın hareketinden sinir sistemimizin gevşeme tepkisine kadar birçok etken, bu küçük ama ilginç olayı tetikler. İşte detaylar!

        Giriş: 15.10.2025 - 08:33 Güncelleme: 15.10.2025 - 08:33
        Bu gözyaşları duygusallıktan değil!
        Esnemek, vücudun en doğal reflekslerinden biridir. Genellikle uykulu, yorgun ya da sıkılmış olduğumuzda kendiliğinden gerçekleşir. Ancak bu sıradan refleksin beraberinde getirdiği ilginç bir durum vardır: Gözlerin yaşarması. Peki, neden her esnediğimizde gözlerimizden birkaç damla yaş gelir? Bu durum sadece bir tesadüf müdür, yoksa bedensel bir mekanizmanın sonucu mu?

        YÜZ KASLARININ ETKİSİ

        Esneme sırasında yüz kaslarımız yoğun biçimde çalışır. Özellikle göz çevresindeki kaslar, ağız genişçe açıldığında gerilir. Bu gerilme, gözyaşı bezlerine baskı yapar. Gözyaşı bezleri, gözün üst dış kısmında yer alır ve bu baskı sonucunda bir miktar sıvı salgılar.

        Yani aslında esnerken gözyaşının akmasının nedeni duygusal değil, tamamen fizyolojiktir. Bu refleks, gözün nem dengesini korumaya yardımcı olur.

        GÖZYAŞI KANALLARININ ROLÜ

        Gözyaşları yalnızca ağladığımızda değil, göz yüzeyini temizlemek ve nemlendirmek için de üretilir. Ancak esneme sırasında göz kapaklarının sık sık kapanıp açılması, gözyaşı kanallarının normalden fazla çalışmasına yol açar.

        Bu da göz yüzeyinde biriken fazla sıvının dışarı akmasına neden olur. Kısacası, bu durum vücudun “otomatik bakım” sisteminin bir parçasıdır.

        PARASYMPATİK SİSTEMİN DEVREYE GİRMESİ

        Esneme, sinir sisteminin “parasempatik” kısmını da aktif hale getirir. Bu sistem, vücudu rahatlatan ve gevşeten bir mekanizmadır. Parasempatik sistem aktif olduğunda, kalp atışı yavaşlar, nefes derinleşir ve tükürük ile gözyaşı salgısı artar.

        Yani esnediğimizde gözlerimizin yaşarması aslında vücudun “rahatlama moduna” geçtiğinin işaretidir.

        DUYGUSAL DEĞİL, BİYOLOJİK BİR TEPKİ

        Bazı kişiler bu durumu duygusal bir refleks gibi algılasa da, bilimsel açıklama tamamen biyolojiktir. Esneme sırasında salgılanan gözyaşı, gözün kurumasını önleyip görme yüzeyini temizler. Bu nedenle gözlerin yaşarması, bedensel bir bakım mekanizması olarak da değerlendirilebilir.

