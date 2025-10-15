Habertürk
Habertürk
        A Milli Futbol Takımı'ndan, son 2 maçta 10 gol!

        A Milli Futbol Takımı, oynadığı 2 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

        Giriş: 15.10.2025 - 00:02 Güncelleme: 15.10.2025 - 00:07
        1

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile oynadı.

        2

        Milliler, Bulgaristan karşılaşmasından sonra Gürcistan karşısında da hücumda önemli bir performans sergiledi.

        3

        Gürcistan müsabakasında sahadan 4-1’lik skorla galip ayrılan ay-yıldızlılar böylece son 2 müsabakada toplam 10 gol kaydetti.

        4

        A Milli Takım, bir önceki maçta deplasmanda Bulgaristan’ı da 6-1’lik skorla yenmişti.

        5

        Bu müsabaka ile birlikte iki ülke tarihlerinde 8. kez rakip oldu. Mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrılan ay-yıldızlılar, rakibine karşı 6. galibiyetini kazandı. Kırmızı-beyazlılar diğer maçlarda ise 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

        6

        Öte yandan A Milliler, Gürcistan ile yaptığı 3’ü resmi, 1’i de özel olmak üzere son 4 maçı da kazandı.

