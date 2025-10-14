20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!

İstanbul polisi, akıllara durgunluk veren önemli bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polise ve savcılığa başvuran çok sayıda vatandaş, bazı şirketlerin kendilerine, "kredi çıkarma vaadiyle" yaklaşarak dolandırdıklarını anlatıp şikâyetçi oldu.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP BAŞLATILDI

Art arda gelen şikâyetler üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

6 AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcıların son derece profesyonelce kurgulanmış bir yöntemle hareket ettikleri tespit edildi. Polis, şebekenin mağdurları kandırmak için sahte belgeler ve kurgu şirket ağları kullandığını ortaya çıkardı.

127 MİLYON LİRALIK VURGUN

Soruşturma kapsamında ulaşılan bilgilere göre, dolandırıcılık şebekesi bankaların kara listesinde bulunan ve kredi çekemeyen vatandaşları hedef aldı. Şüpheliler, bu kişilere “kefilsiz ve işlemsiz kredi” vaadinde bulunarak güven kazandı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTILAR

Kredi miktarı için elden ürün satışı yapılmış gibi gösterilen sahte faturalar imzalatıldı. Bu şekilde vatandaşlar yasal olarak borçlandırıldı. Ardından, düzenlenen faturaların vade süreleri bir hafta gibi kısa bir zamana çekilerek, borcun “zamanı geldiği” gerekçesiyle icra takibi başlatıldı.