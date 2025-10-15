Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı 4-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan galibiyetinin ardından konuştu. İşte o sözler...
"İKİNCİ YARIYI DAHA AZ BEĞENDİM"
"Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli. lay-off yolunda 1 puan kaldı, bu bizi memnun ediyor. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
"İNANILMAZ BİR PERFORMANS"
"İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi."
"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ"
-A Milli Takım'da en fazla galibiyet alan teknik direktörlerden biri olması
Vincenzo Montella: "Bu bilgiyi geçen hafta öğrendim. Ben genelde istatistiklere sonradan bakmayı seviyorum, çok konsantre olmuyorum. Futbolcularımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnanılmaz çalışkan bir grupla birlikteyiz. Kendi görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Umarım elimizden geleni yaptıktan sonra oraya gideriz hep birlikte."
"DURAN TOPLARA ÇALIŞIYORUZ"
"Duran toplar konusunda çalışıyoruz. Hakan Balta hoca ile çok fazla kafa yoruyoruz. Futbolda kaliteli ayaklarınız olduğunuzda, kaliteli kafa topuna çıkan oyuncular olduğunda bunu başarmak insanı mutlu ediyor. Çalıştığımız bir konu. Modern futbolda artık duran toplardan da sonuca gidebiliyorsunuz. O yüzden çok önemli bir konu bizim için."
"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET OLDU"
Vincenzo Montella'nın basın toplantısında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde;
"Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İki maçta da gerçekten iyi performans sergileyen futbolcularıma teşekkür ediyorum. İstediğimiz sonucu aldık. Bizim futbolcularımız, ilk dakikadan itibaren hırslarını ve takım ruhunu sahaya yansıttı. Böyle bir galibiyet mutlu etti. Bir puanımız kaldı gibi gözüküyor ama en iyisini yaparak hayallerimize adım adım ilerlemek istiyoruz."
"ELEŞTİRİLER, İŞİMİZİN BİR PARÇASI"
"Eleştiriler işimizin bir parçası, hiçbir zaman etkilenmemek en önemlisi. Ben hiçbir zaman etkilenmiyorum, ben en iyisini yapmaya çalışıyorum takım için. Birçok kez forvetsiz oynadığımız için eleştiriler oldu. Ama bu iki maçtan sonra ne kadar ofansif bir takım olduğumuzu herkes gördü."
"HAYALİMİZ DÜNYA KUPASI"
"Böyle zorlu bir rakibe karşı ilk yarıda maçı bitirebilmek beni çok mutlu etti. Bizim hayalimiz Dünya Kupası'na gitmek. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız bunun için."
"ANI OLARAK TUTMAK İSTEMİYORUM"
"İstatistiklerin hepsi çok güzel ama onları anı olarak tutmak istemiyorum. Dünya Kupası'na gitmeyi anı olarak tutmak isterim. Play-off üzerinden gitsek dahi yolumuz uzun, o yüzden emin adımlarla gitmemiz gerekiyor."
"BİR AİLE VAR"
"Gerçekten inanılmaz bir gruba sahibiz. Bunu her seferinde söylüyorum. Bir aile var. Çok güçlü bir grubumuz var. Böyle bir aile olunca bu tarz reaksiyonlar olabiliyor. İspanya maçından sonra toparlanmamız gerektiğini biliyorduk. Futbolcularımız inanılmaz çalıştı. Aileden bahsederken, sadece futbolcularımızı katmıyorum, federasyondaki tüm birimler. Herkes çok çalışıyor. Böyle bir aileye sahip olduğumuz için çok mutluyum."