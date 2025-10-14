Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.443,34 %-1,07
        DOLAR 41,8295 %0,06
        EURO 48,3710 %-0,08
        GRAM ALTIN 5.559,59 %0,63
        FAİZ 40,24 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 69,51 %-1,21
        BITCOIN 111.619,00 %-3,63
        GBP/TRY 55,5117 %-0,48
        EUR/USD 1,1555 %-0,13
        BRENT 62,02 %-2,05
        ÇEYREK ALTIN 9.089,93 %0,63
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda konuşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 14:12 Güncelleme: 14.10.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

        Dünkü çalıştayın ülkemiz milletimiz partimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplumun farklı kesimleri ile istişare sürecini genişleterek devam ediyoruz. Yılın tamamında sanayicilerimizden ticaret erbablarımıza çiftçilerimizden gençlerimize tüm vatandaşlarımızın nabzını tutuyoruz.

        Title

        24 yıldır daima milletin rehberliğinde yürüyen milletin rotasından çıkmayan bir siyasi hareket olarak Ekonomi İşleri Başkanlığı'mızın rolünü çok önemli buluyorum.

        Şunu lütfen unutmayınız, sizler bizim sahadaki gözümüz, kulağımızsınız. Her biriniz aynı zamanda reel sektörler partimiz arasında güçlü bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Ekonomi işleri başkanlarımız illerinde sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile sürekli temas halinde oluyor. Onların tekliflerine kulak kabartıyor bunları genel merkezimize düzenli olarak raporluyor. Biz de sizden gelen bilgiler çerçevesinde hem parti politikamıza hem de iktidar olarak atacağımız adımlara yön veriyoruz.

        Değerli kardeşlerim, milletle inatlaşma olmaz. Bugüne kadar ne yaptıysak hep bu hassasiyetle yaptık. Başkaları gibi yukarıdan aşağıya doğru dikte eden değil her kademede istişare eden, farklı fikirleri can kulağı ile dinleyen yaklaşımla hareket ettik. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide siyaset yapmaya devam ederiz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        "Cami bizimse cemevi de bizimdir"
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        Otomobili üzerine sürüp öldürdü! Vahşetin görüntüsü!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Emekli işçiye vergi indirimi
        Emekli işçiye vergi indirimi
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları