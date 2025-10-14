Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
A Milli Takım ve Juventus'un değişilmez ismi Kenan Yıldız'a Real Madrid talip oldu. İspanya basınında çıkan habere göre; eflatun-beyazlılar, gelecek hafta Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Juventus maçında 20 yaşındaki milli futbolcuyu alıcı gözüyle izleyecek.
Arda Güler'in ardından bir başka milli yıldızımız Kenan Yıldız da Real Madrid formasını giyebilir... İspanya basınında ortaya atılan bu iddia, gündeme bomba gibi düştü.
Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central, eflatun-beyazlıların Kenan'a talip olduğunu duyurdu.
Haberde, Real Madrid'in 22 Ekim Çarşamba akşamı Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Kenan Yıldız'ı canlı olarak takip edeceği ve gelecek yaz bu transfer için çalışmalara başlayacağı öne sürüldü.
Real Madrid yönetiminin, sözleşmesini henüz uzatmayan ve takımdan ayrılması beklenen Vinicius Junior'ın yerine Kenan'ı kadroya katmayı planladığı belirtildi.
20 yaşındaki hücum oyuncusu için Arda Güler'in de olumlu referans verdiği vurgulanırken, Juventus'un ise Kenan'ı satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 5 gol atıp 6 da asist yaptı.