        6 kişi can vermişti! Ehliyetsiz sürücü gözaltında!

        Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği ve 6 kişinin can verdiği korkunç kazada, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü de yaralanmıştı. Şüpheli, bugün tedavisinin ardından gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 10:00 Güncelleme: 14.10.2025 - 10:11
        6 kişi can vermişti! Ehliyetsiz sürücü gözaltında!
        Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ehliyetsiz sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Sarıkaya Mahallesi'nde domates hasadı için Avgadı Yaylası'na giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan sürücü Cemal K'nin (29), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

        Taburcu edilen sürücü, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sürücü belgesinin olmadığı ve daha önce bu nedenle hakkında işlem yapıldığı öğrenilen Cemal K'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

        NE OLMUŞTU?

        Erdemli ilçesinde 7 Ekim'de domates hasadı için Avgadı Yaylası'na giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. idaresindeki minibüs, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole yuvarlanmıştı. Kazada araçtaki Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş, Münevver Anamurlu, Ümmü Demir ve Mustafa Uçman hayatını kaybetmiş, sürücünün de aralarında olduğu 12 kişi yaralanmıştı.

        #son dakika
        #Son dakika haberler
