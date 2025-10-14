Habertürk
        Almanya'da emeklilik hamlesi: 2 bin euroya kadar muafiyet getirilecek - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya'da emeklilik hamlesi: 2 bin euroya kadar muafiyet getirilecek

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in işgücü açığını kapatma ve Avrupa'nın en büyük ekonomisini canlandırma çabaları kapsamında, emeklilik yaşından sonra çalışmayı seçenlerin ayda 2 bin euroya kadar kazançları için vergi muafiyeti getirilecek

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 08:19 Güncelleme: 14.10.2025 - 08:33
        Almanya'da Başbakan Friedrich Merz, ekonomiyi yeniden canlandırmayı ve azalan iş gücünün zorluklarını ele almayı hedefliyor.

        Hazırlık aşamasındaki yasa tasarısına göre işgücü açığını kapatma ve Avrupa'nın en büyük ekonomisini canlandırma çabaları kapsamında, Almanya'da emeklilik yaşından sonra çalışmayı seçenler ayda 2 bin euroya kadar vergiden muaf olacak.

        Financial Times'ın haberinde incelediği yasa tasarısına göre, hükümet, 1 Ocak'ta yürürlüğe girdiği andan itibaren mevcut önlemin yıllık maliyetinin 890 milyon euro olacağını tahmin ediyor. Merz'in seçim kampanyasında vaat edilen aktif emeklilik planının, Çarşamba günü Sosyal Demokratlarla koalisyon tarafından onaylanması bekleniyor.

        Merz'in koalisyonu, üç yıllık durgunluğun ardından Almanya ekonomisinin kalifiye işgücü sıkıntısıyla boğuştuğu bir dönemde, yaşlanan işgücünün etkisini azaltmayı hedefliyor. Bu girişim, koalisyonun, şansölyenin vaat ettiği kapsamlı bir 'reform sonbaharı'nın parçası olarak hayata geçirdiği yapısal değişikliklerden biri olarak görülüyor.

        Taslak yasa tasarısında, "Alman iş gücü piyasası, demografik değişimin bir sonucu olarak yapısal zorluklarla karşı karşıya. Baby boomers kuşağı önümüzdeki yıllarda kademeli olarak emekliye ayrılırken, iş gücüne katılan genç sayısı azalıyor. Bu durum, birçok sektörde kalifiye işçi açığına yol açıyor" ifadeleri de ayrıca dikkat çekti. Almanya'da , Avrupa'nın birçok yerinde olduğu gibi, emeklilikten sonra çalışma serbest ancak Berlin bunu vergi indirimleriyle daha cazip hale getirmeyi amaçlıyor.

        YUNANİSTAN'DA DA BENZER UYGULAMA DENENMİŞTİ

        Emeklilik sonrası çalışmayı teşvik eden diğer ülkeler arasında Yunanistan da yer alırken bununla başarı elde etmişti.

        Atina, çalışan emeklilerin tam emeklilik maaşlarını korumalarına ve ek gelirlerini yüzde 10 oranında daha düşük bir vergi oranına tabi tutmalarına izin verdiğinden, Yunanistan Çalışma Bakanlığı'na göre çalışan emekli sayısı 2023'te 35.000'den Eylül ayı itibarıyla 250.000'in üzerine çıktı.

        VATANDAŞLIK YARDIMINA DA SIKI DENETİM GELİYOR

        Yasa tasarısı kapsamında Almanya'nın sosyal devlet anlayışı kapsamında sağladığı 'vatandaşlık yardımlarının' da kapsamı daralacak, kuralları sıkılaştıracak ve faydalananların yakından denetleneceği sistem için de hazırlık yapılacak.

        ALMANYA'DAKİ İŞGÜCÜ SORUNU

        Almanya, Avrupa'nın en büyük demografik zorluklarından biriyle karşı karşıya.

        İşgücünün yüzde 9'unu oluşturan 4,8 milyon çalışanın 2035 yılına kadar emekliye ayrılması bekleniyor. Bu durum, ülkenin refah devleti ve ekonomisi üzerinde baskı yaratıyor.

        Azalan iş gücüne ek olarak, Almanya OECD ülkeleri arasında en kısa ortalama çalışma saatlerine sahip ülke. Bu arada, yarı zamanlı çalışanların payı, özellikle kadınların etkisiyle, 1990'ların başından bu yana iki kattan fazla artarak işgücünün yüzde 30'una ulaştı.

        İŞGÜCÜ PİYASASINDA EMEKLİ ÇALIŞANLARDA ARTIŞ EĞİLİMİ

        Bunlarla beraber ise Almanya Federal İş Ajansı (BA), Alman iş gücü piyasasında 55 yaş üstünde çalışanlara ilişkin 2024 verilerini geçtiğimiz günlerde açıkladı.

        Buna göre, 2024’te, 55 ile 65 yaş arası yaklaşık 7,8 milyon kişi istihdam edildi. Bu rakam, ülkede toplam çalışanların yüzde 23'üne denk gelirken bu, kaydedilen en yüksek rakam oldu.

        Yüksek doğum oranına sahip olan Baby Boomer (1946-1964) kuşağının artık bu yaş grubuna giriyor olması, yaşlı çalışan sayısının artmasının temel nedeni olarak gösterildi.

        Son 10 yılda, yaşlı çalışanların oranı yaklaşık yüzde 17 seviyesinden yüzde 23'e yükseldi. Söz konusu eğilimin bu yıl da devam etmesi bekleniyor. Şubat 2025'te, yaşlı çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre 66 bin kişi arttı.

        Yaşlı çalışan sayısındaki değişim sektöre göre değişiklik gösterdi. Hizmet sektöründe yaşlı çalışan istihdamı artmaya devam ederken imalat sektöründe hafif bir düşüş yaşandı. Kamu yönetiminde yaşlı çalışanların oranı yüzde 29 ile özellikle yüksek olması dikkati çekti.

        Sağlık sektöründe ise çalışanların beşte birinin gelecek 10 yıl içinde yaş nedeniyle emekli olması bekleniyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

