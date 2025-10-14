Filistinliler serbest kaldı

İsrail'in, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında aralarında "müebbet hapse" mahkum edilenlerin de bulunduğu 1968 Filistinli esiri serbest bıraktığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde yer alan Ketziot Hapishanesindeki Filistinli esirlerin serbest bırakıldığı belirtildi.

Haberde, anlaşma kapsamında ilk etapta işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Hapishanesinden 96 Filistinlinin gün içinde salıverildiği hatırlatıldı.

İkinci etapta ise 154 müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlardan olacak şekilde 1872 Filistinlinin serbest kaldığı aktarıldı.

Serbest bırakılan Filistinlilerin Ketziot Hapishanesinden 38 otobüs ve 10 ambulansla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a nakledildikleri belirtilen haberde, Filistinlilerin Han Yunus'ta büyük kalabalıklar tarafından karşılandığı kaydedildi.

Serbest kalan esirlerden bazılarının sağlık kontrolü için hastanelere götürüldüğü vurgulanan haberde, müebbet ve uzun süreli hapis cezası alan 154 Filistinlinin de Gazze'ye ulaştıkları ancak Mısır'a gönderileceklerine işaret edildi.