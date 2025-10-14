Habertürk
        Altında rekor sürüyor - Altın Haberleri

        Altında rekor sürüyor

        Altın fiyatlarında rekor sürüyor. Altının ons fiyatı 4166 dolar ile rekor kırdı. Gram altın da 5604 TL'yi aştı

        Kaynak
        Habertürk
        14.10.2025 - 07:31
        Altında rekor sürüyor
        ABD-Çin arasında bir kez daha alevlenen ticaret gerilimi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi.

        Altının ons fiyatı 4166 dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

        Altının ons fiyatının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş sürdü. Gram altın TSİ 07.30 itibarıyla 5604 TL'yi aştı.

