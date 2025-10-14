Altında rekor sürüyor
Altın fiyatlarında rekor sürüyor. Altının ons fiyatı 4166 dolar ile rekor kırdı. Gram altın da 5604 TL'yi aştı
ABD-Çin arasında bir kez daha alevlenen ticaret gerilimi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi.
Altının ons fiyatı 4166 dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı.
Altının ons fiyatının rekor kırmasıyla gram altında da yükseliş sürdü. Gram altın TSİ 07.30 itibarıyla 5604 TL'yi aştı.
