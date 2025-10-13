"2. aşama müzakereleri başladı"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konulu zirvenin yapılacağı Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine ulaştı. ABD Başkanı, burada yaptığı ilk açıklamada "Gazze'yle ilgili 2. aşama görüşmeleri başladı." dedi.

ABD Başkanı, zirve öncesi Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

İran'la ilgili açıklamada bulunan Trump, İran'ın desteğe ihtiyacı olduğunu ve anlaşma yapmak istediğini söyledi.

ABD Başkanı, "İran'ın nükleer tesislerini vurmasaydık, Gazze anlaşması olmazdı." dedi.

Donald Trump, anlaşmaya 35 ülkenin destek verdiğini söylerken "Kimse Orta Doğu'da barış olacağını düşünmüyordu. Ancak bu sağlandı." diye konuştu.

ABD Başkanı, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Gazze planı uyarınca kurulacak Barış Kurulu'na davet ederken, Sisi yanıt olarak "Benim de katılmamı isterseniz, orada olacağım." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı uyarınca, Filistinlilerden oluşan bir komitenin kurulması ve denetleyici pozisyonda olan Barış Kurulu'nun oluşturulması bekleniyor.

Şarm el-Şeyh'teki zirveye; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi çok sayıda dünya lideri katılıyor.